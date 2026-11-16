Cristina Galán, concejal de Turismo: "La declaración de interés nacional de la Pandorga es una noticia buenísima, va a mover mucho la economía de Ciudad Real"

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, ha asegurado que la declaración ya oficial de la Pandorga como Fiesta de Interés Turístico Nacional ha sido recibida “con mucha ilusión y emoción”.

En declaraciones a Onda Cero, Galán ha dicho que esta distinción es una gran noticia para Ciudad Real, “supone mucho porque tenemos ya garantizado la promoción de la Pandorga a través de TourEspaña”, un organismo público que depende del Ministerio de Industria y Turismo.

Galán señala que esta declaración “es una buenísima noticia porque va a mover la economía de la ciudad” y aunque afirma que la Pandorga es muy conocida sin embargo “era importante ponerle esa medalla para contar esta fiesta al resto de España”.

La edil de Turismo ha querido dar “la enhorabuena a toda la ciudad” porque la declaración de interés nacional “es fruto de un esfuerzo de todos, remando en la misma dirección”.

Señala Cristina Galán que ahora “tenemos que lucir la Pandorga más aún y en 2027 hay que echar el resto”.

Guillermo Arroyo

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, ha asegurado que el reconocimiento supone un "motivo de satisfacción y de enorme orgullo para todos los ciudadrealeños" y llega ahora como "fruto del trabajo, planificación y de la apuesta decidida por poner en valor nuestras tradiciones y proyectar el nombre de Ciudad Real más allá de nuestras fronteras".

Es, ha apuntado, "un éxito colectivo" de la Hermandad de Pandorgos, las peñas y asociaciones, de quienes han mantenido vivas las tradiciones generación tras generación, "y, en definitiva, de todos" los ciudadrealeños, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Arroyo ha valorado que, además de constituir un reconocimiento muy importante para una de las tradiciones "más queridas y arraigadas" de la capital, abre también una oportunidad de futuro "para poder atraer a más visitantes, impulsar la hostelería y el comercio y fortalecer nuestra oferta turística" para seguir posicionando a Ciudad Real "como una ciudad atractiva, con personalidad propia y con mucho que ofrecer".

Fiesta que une generaciones

El alcalde, Francisco Cañizares, de su lado, ha escrito un artículo titulado 'La Pandorga, el logro colectivo de una ciudad', donde expresa su orgullo por una declaración que supone el "reconocimiento a una tradición que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular y, sobre todo, de nuestra manera de sentirnos ciudad".

"La Pandorga es mucho más que una fiesta: es una expresión de nuestras raíces, de nuestra identidad manchega y de un sentimiento que tiene en la Virgen del Prado, nuestra Patrona, su referente más querido. El cariño y la devoción de un pueblo hacia su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Prado, representa un vínculo que atraviesa generaciones. En torno a Ella se han reunido nuestros mayores, nuestros padres y nuestros hijos", detalla.

Cañizares asegura que "este reconocimiento tiene un significado muy especial porque es el resultado del impulso, trabajo y dedicación de generaciones de ciudadrealeños que han sabido conservar, transmitir y enriquecer una tradición que cada año vuelve a reunirnos en torno a nuestras costumbres", y por ello agradece a todos los que han contribuido a mantener vida esta fiesta.

El primer edil asegura que La Pandorga "tiene algo que la hace única: consigue que Ciudad Real se encuentre consigo misma. Que quienes vivimos aquí salgamos a la calle para compartir nuestras tradiciones y que quienes regresan a su ciudad por estas fechas vuelvan a sentirse en casa. Es una fiesta que une generaciones, que abre nuestras puertas a quienes nos visitan y que convierte nuestras calles y plazas en un espacio de convivencia y celebración".

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional supone, además, según el primer edil, "una oportunidad para proyectar Ciudad Real más allá de nuestras fronteras. Nos permitirá dar mayor visibilidad a una celebración con personalidad propia, mostrar nuestra riqueza cultural y acercar nuestras tradiciones a personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlas".

Finalmente, incide en su alegría por esta declaración, añadiendo que "la Pandorga ya era grande para los ciudadrealeños mucho antes de recibir este título y muestra su orgullo porque "Ciudad Real tiene una fiesta que habla de lo que somos y que, a partir de ahora, también será conocida y reconocida en toda España".