Una concejal de Torralba denuncia a la alcaldesa por espionaje y la primera edil la califica como "topo del PSOE"

Fuerte polémica en el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava con un presunto espionaje a una concejala y denuncias judiciales de por medio.

Para contextualizar esta polémica, recordar que a mediados de agosto una concejal, Ana María Martínez, abandonó el equipo de Gobierno del Partido Popular y paso al grupo de no adscritos.

Hace unos días, se celebró pleno municipal y aquí la alcaldesa, la popular María Antonia Álvaro, calificó a Martínez como topo del PSOE y sacó a relucir fotos y mensajes privados de esta concejala.

Ahora Ana María Martínez ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil y ha emprendido acciones legales contra la alcaldesa y el teniente de alcalde para defender su integridad y exigir responsabilidades por considerar que se atacó a su privacidad en ese pleno.

Martínez ha mostrado su rechazo y repulsa ante la campaña de desprestigio y difamación orquestada en su contra por la alcaldesa de Torralba y ha negado que sea un topo del PSOE.

La concejal no adscrito asegura que desde que dimitió como edil del PP el pasado 14 de agosto, "a mí ya me han dicho que ella (la alcaldesa) ya se puso manos a la obra en orquestar todo esto para desacreditarme y denigrarme".

Para Ana María Martínez, "esta dinámica de seguimiento e investigación vulnera los derechos constitucionales al honor, a la intimidad persona y a la propia imagen, aparte de que no ha probada nada y voy a demostrar que miente."

Además, señala que "el uso del espacio institucional para montar un tribunal público basado en conjeturas y dinámicas de espionaje traspasa todas las líneas rojas de la legalidad y de la ética política."