Colombianos que residen en Ciudad Real: "La tristeza y el dolor es grande, mis niñas lloraban y tenían miedo"

La amplia colonia de colombianos que residen en Ciudad Real y en diferentes puntos de la provincia están viviendo con mucha preocupación las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ayer sacudió al país sudamericano y que por el momento ha provocado más de 130 muertos, más de 500 heridos y numerosos desaparecidos.

En Onda Cero hemos querido conocer diferentes testimonios de colombianos que viven en Ciudad Real. Paola es una de ellas, reside en Ciudad Real desde hace un año, asegura que el de ayer fue un día duro y reconoce que la tristeza y el dolor es bastante grande.

La familia de Paola se encuentra bien, sus hijas, su madre y también una tía suya que vive en Cali y que no pudo contactar con ella en un principio porque la zona se quedó sin internet y no había luz.

Cuenta que sus hijas tuvieron que salir de la casa porque se estaba moviendo, “mis niñas lloraban, tenían miedo y en mi casa se partieron cosas debido al movimiento”.

Otra colombiana que vive en Ciudad Real es Claudia. Desde que ocurrió el terremoto ha intentado contactar con su familia en Colombia. Tiene a dos familiares desaparecidos y su casas están destrozadas. Dice que lo ocurrido le duele y hay mucha destrucción en su país.

María también lleva un tiempo residiendo en Ciudad Real, procedente de Colombia. Asegura que su familia se encuentra bien y nos ha dejado el testimonio de un hermano suyo que vive en Cali y que sufrió en primera persona el seísmo.