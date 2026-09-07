Ciudad Real iniciará el curso escolar con 1.630 alumnos menos y 360 profesores más

El delegado de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real, José Caro, ha destacado que el curso escolar 2026-2027 comienza mañana en la provincia con más docentes para atender a menos alumnado, nuevas mejoras en las condiciones del profesorado, más inversión en infraestructuras y el refuerzo de las medidas de apoyo a las familias.

Caro ha explicado que la previsión sitúa en 85.876 el número de alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas no universitarias, 1.630 menos que el curso anterior, mientras que el número de docentes alcanzará los 8.295, 360 más que en el pasado curso. “Son cifras que reflejan el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la calidad de la educación y con el fortalecimiento de los servicios públicos”, ha señalado.

Entre las principales novedades del curso, ha destacado la reducción de la ratio a 22 alumnos en segundo de Educación Primaria, que se suma a las reducciones aplicadas en cursos anteriores, así como el establecimiento de 18 horas lectivas semanales para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Asimismo, el curso incorpora nuevas medidas para mejorar las condiciones laborales de los docentes mayores de 55 años, con la reducción de dos horas complementarias semanales, además del refuerzo de los mecanismos de protección y acompañamiento al profesorado.

Refuerzo de los servicios para las familias

José Caro ha puesto también el acento en las políticas destinadas a facilitar la conciliación y reducir el coste que supone el inicio del curso para las familias.

La provincia contará con 100 comedores escolares, con una previsión de 7.739 usuarios, y se incorpora un nuevo servicio en el CEIP Giner de los Ríos de Puertollano. Además, se concederán 3.183 ayudas de comedor y funcionarán 35 aulas matinales, con una estimación de 1.080 usuarios.

En materia de transporte escolar estarán operativas 230 rutas, que prestarán servicio a 3.264 alumnos y alumnas con el apoyo de 95 acompañantes. El delegado ha recordado especialmente la gratuidad del transporte para alumnado de enseñanzas no obligatorias de localidades de zonas rurales de intensa o extrema despoblación, una medida que en Ciudad Real beneficia al alumnado de 65 localidades.

Por su parte, el Banco de Libros permitirá el acceso gratuito al material curricular a 36.101 estudiantes, mientras que otras 5.616 ayudas completan esta política de apoyo a las familias.

José Caro durante la presentación del nuevo curso escolar | OC

Gratuidad de la Educación Infantil de 2 a 3 años

Otra de las novedades destacadas es la extensión del programa +Escuela CLM a todos los municipios de Castilla-La Mancha que lo han solicitado, que garantiza la gratuidad de las plazas de Educación Infantil de 2 a 3 años.

En la provincia de Ciudad Real se han acogido 52 escuelas infantiles de 49 localidades, con una inversión de 2,2 millones de euros, a las que se suman las 17 escuelas infantiles de titularidad de la Junta. El ahorro medio estimado para las familias alcanza los 1.750 euros anuales.

Caro ha subrayado que esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de impulso a la escolarización temprana que ha permitido abrir 22 escuelas infantiles municipales en la provincia en los últimos años.

Una amplia oferta de Formación Profesional

La Formación Profesional mantiene un papel destacado en la planificación educativa del nuevo curso. En Ciudad Real se ofertan 13.630 plazas, de las que 11.576 corresponden a la modalidad presencial y 2.064 a distancia, distribuidas en 262 ciclos formativos.

Además, se ofertan 220 plazas en 11 cursos de especialización, con la incorporación este curso del nuevo curso de especialización en ‘Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python’ que se impartirá en el CIFP ‘Virgen de Gracia’ de Puertollano. La oferta se completa con cinco Programas Específicos de FP dirigidos al alumnado con discapacidad, 17 aulas ATECA y 23 aulas de emprendimiento.

Inclusión, éxito educativo y convivencia

El delegado ha señalado que la inclusión, la orientación y el éxito educativo continuarán siendo prioridades durante este curso. El Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano, que alcanza su novena edición, llegará a 84 centros de la provincia y beneficiará a

más de 7.500 alumnos y alumnas. También se reforzarán los programas de competencia lectora y matemática, que llegarán respectivamente a 11 y 16 centros educativos.

Entre las novedades, Caro ha anunciado nuevas actuaciones para prevenir y combatir el abandono escolar temprano y un nuevo protocolo contra el acoso escolar, adaptado a los retos derivados de la sociedad digital y orientado a reforzar la protección integral del alumnado.

Innovación y digitalización

La innovación educativa seguirá avanzando mediante programas de robótica, Aulas Flexibles y nuevos proyectos de innovación educativa. En el caso de la robótica, el asesoramiento llegará a 296 centros educativos de la provincia.

Y también se continuará mejorando la plataforma EducamosCLM para facilitar la comunicación entre centros y familias y simplificar los trámites de la comunidad educativa.

Más de 20 millones de euros en grandes obras educativas

En materia de infraestructuras, el Gobierno regional mantiene actualmente en ejecución, licitación o fase de proyecto diez actuaciones de carácter mayor en la provincia de Ciudad Real, con una inversión superior a 20,5 millones de euros.

Entre ellas, José Caro ha destacado las obras del IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan, cuya primera fase, con una inversión de 4,3 millones de euros, está finalizando, mientras que la segunda fase se encuentra ya en licitación con una inversión similar. También ha señalado la reforma integral del IES ‘Pedro Álvarez de Sotomayor’, en colaboración con el Ayuntamiento, con una inversión de cuatro millones de euros.

A estas actuaciones se suman más de 3,2 millones de euros en 147 obras de reparación, ampliación y mejora (RAM) realizadas desde principios de año, además de 1,1 millones destinados a mejoras y equipamiento de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta.

La climatización de los centros educativos seguirá siendo otra de las prioridades. Tras las actuaciones desarrolladas en centros de Secundaria y la climatización ya completada en los centros de Educación Especial y escuelas infantiles de la Junta, el Gobierno regional prepara un nuevo plan para culminar la climatización de los centros de su titularidad y una nueva convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para los colegios de Infantil y Primaria.

Para finalizar, el delegado ha recordado que Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con menor coste de inicio de curso para las familias, gracias a medidas como la gratuidad de la matrícula en las enseñanzas obligatorias, las ayudas de comedor y libros, el Banco de Libros, el transporte escolar y la gratuidad de las plazas de 2 a 3 años.