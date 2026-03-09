Ciudad Real homenajea el liderazgo y el talento femenino en la celebración institucional del 8M

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Igualdad, ha celebrado en el hall del Antiguo Casino el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita que cada año rinde homenaje al compromiso, la capacidad y la aportación de las mujeres a la sociedad.

Durante el evento se entregaron los Premios Empoderamiento y Liderazgo y Talento Emergente, dos reconocimientos que ponen en valor trayectorias y ejemplos que inspiran a las nuevas generaciones.

El alcalde de Ciudad Real destacó la relevancia de estas distinciones como símbolo del avance social y del reconocimiento al papel de las mujeres. “Estos premios se han consolidado como un acto tradicional de celebración, pero también de reivindicación del enorme talento femenino”, señaló. En ese sentido, subrayó que las premiadas representan valores esenciales para la sociedad actual: “Mujeres como vosotras sois lo mejor de la sociedad”, afirmó.

Inmaculada Ballester ha sido una de las galardonadas | OC

El Premio Empoderamiento y Liderazgo recayó en Inmaculada Ballesteros, reconocida por su trayectoria profesional y su compromiso con la formación y la excelencia académica vinculada a la Facultad de Medicina de Ciudad Real. El alcalde puso en valor el trabajo colectivo que ha situado a esta institución entre las más destacadas del país y elogió su papel dentro de ese proceso: “El esfuerzo de tantos años ha roto límites que pensábamos imposibles y hoy la ciudad se siente orgullosa de ese trabajo”.

Por su parte, el Premio Talento Emergente distinguió a Cristina Vallejo, joven activista ciudadrealeña comprometida con la defensa de los derechos humanos y la igualdad. La galardonada no pudo asistir al encontrarse en Bolivia participando en un proyecto de evaluación de la violencia de género infantil junto a la organización Psicólogos sin Fronteras, por lo que el reconocimiento fue recogido por su madre.

“Mujeres sin límites”

La concejala de Igualdad, María José Escobedo, destacó que el lema de este año, “Mujeres sin límites”, pretende visibilizar referentes que demuestran que cualquier mujer puede alcanzar sus metas. “Hoy es un día de alegría en el que homenajeamos el talento y la capacidad de tantas mujeres que, con esfuerzo y determinación, logran cumplir sus sueños”, expresó.

Acto institucional del Día Internacional de la Mujer | OC

El acto incluyó además la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer, a cargo de las asociaciones APROFEM y Amor Dragoste, y contó con la actuación musical de Nuria Sánchez, galardonada como Talento Emergente en 2025.

Con esta celebración institucional, el Ayuntamiento de Ciudad Real reafirma su compromiso con la igualdad, el reconocimiento del talento femenino y la eliminación de las barreras que aún persisten para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.