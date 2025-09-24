Ciudad Real es la cuarta capital más barata en vivienda y una de las más caras en la cesta de la compra

Ciudad Real es la cuarta capital más barata del país para comprar y alquilar una vivienda, aunque está entre las cinco más caras para llenar la cesta de la compra. Son algunas de las conclusiones del “Índice de las ciudades más caras para vivir 2025” que ha elaborado la web del ahorro Kelisto.es, en el que se incluyen las 50 capitales de provincia más Ceuta y Melilla.

En este informe se indica que el coste de la vida en Ciudad Real es un 7,46% más bajo que la media nacional, siendo la decimotercera capital más barata de toda de España.

Además, Ciudad Real registra unos ingresos por renta que roza la media nacional, solo un 0,1% por debajo de esta media. La renta media por hogar en Ciudad Real se sitúa en algo más de 36.600 euros anuales.

Vivienda y seguros del coche más baratos

Pero en lo que destaca positivamente Ciudad Real es en el apartado de vivienda, ya que es la cuarta capital de provincia más barata para comprar un inmueble, con un precio un 40% por debajo de la media, y para alquilarlo, con un precio un 33% por debajo de la media nacional, como comentaba en Onda Cero Estefanía González, directora de comunicación y contenido de kelisto.es.

Además, el estudio señala que Ciudad Real figura en el top-10 de las capitales más económicas en cuanto al seguro del coche.

Cesta de la compra y algunos impuestos, más altos

Eso sí, Ciudad Real está en el top-5 de capitales más caras para llenar la cesta de la compra, aunque en artículos concretos, como el precio de la barra de pan, es la segunda más barata.

En materia de impuestos, el informe no deja buenas noticias porque Ciudad Real es la séptima capital de España donde el IBI es más caro, un 41% por encima de la media nacional, y la tercera con el impuesto de circulación más elevado.

Y también como datos curiosos el análisis de kelisto.es indica que Ciudad Real está entre las 10 capitales con el transporte más barato, tanto autobús urbano como taxi, la quinta más barata en el precio de la entrada para el cine pero es la cuarta más cara para tomarse una cerveza.