Ciudad Real celebrará el viernes la Junta Local de Seguridad centrada en San Martín de Porres

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha convocado para este próximo viernes, 12 de diciembre, la Junta Local de Seguridad para tratar la problemática del barrio de San Martín de Porres.

Esta reunión se debería haber celebrado a finales de noviembre, pero problemas de agenda hizo que se aplazará y tendrá lugar este viernes.

Lo ha adelantado en Onda Cero el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien señala que además de la Subdelegación del Gobierno también debería estar presente la Junta de Comunidades porque la mayoría de las viviendas sociales de este barrio son de su titularidad.

Cañizares insiste en que el principal problema de San Martín de Porres es la inseguridad ciudadana debido al incremento del tráfico y consumo de droga, y también por ser lugar de receptación de robos y hurtos.

Considera que el consistorio “no está equivocado” porque recuerda que en los últimos meses se han llevado a cabo operaciones policiales importantes en este barrio.

Parcela de la antigua Casa del Parque de Gasset

Respecto a la demolición hace unos días de la antigua casa del Parque de Gasset, que estaba deshabitada y que en los últimos años se registraban situaciones de ocupación ilegal, Cañizares ha manifestado que la superficie que ha quedado libre se integrará en el parque ya que la parcela es zona verde y forma parte de la ampliación del parque.

En próximas fechas el Ayuntamiento decidirá qué actuación se llevará a cabo en esta parcela.