Ciudad Real brinda por el reconocimiento nacional de La Pandorga

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este lunes la declaración de La Pandorga como Fiesta de Interés Turístico Nacional con un brindis de 'limoná' en el Templete de los Jardines del Prado, en un acto presidido por el alcalde, Francisco Cañizares, que ha reunido a representantes de distintas administraciones, miembros de la Corporación Municipal y colectivos vinculados a esta tradición.

Tanto el Ayuntamiento como las entidades que hacen posible la celebración, han querido compartir con la ciudadanía la alegría por un reconocimiento que, según ha reivindicado el alcalde, pertenece a generaciones de ciudadrealeños que han mantenido viva esta tradición.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha sido la encargada de dar la bienvenida y las gracias a “todos los representantes de la sociedad culiparda” que han asistido a esta celebración “en un día muy especial” por esta declaración para “la fiesta más identitaria que tenemos, cuando oímos la palabra Pandorga olemos a limoná, a migas y nos ponemos en jarra, pero teníamos que contárselo a toda España”, y qué mejor que con este reconocimiento que “va a suponer un antes y un después porque es la mejor medalla para presumir de fiesta de cara al turismo, que es una forma importantísima de generar ingresos”.

"No hay mayor alegría que la que se comparte", ha comenzado señalando Cañizares, quien ha explicado que el pasado viernes recibió la noticia de manos del subdelegado del Gobierno y que este lunes el Ayuntamiento ha obtenido la confirmación oficial del Ministerio.

El primer edil ha insistido en que el reconocimiento no pertenece a ninguna corporación municipal concreta, sino al conjunto de la ciudad y a quienes han trabajado durante décadas para consolidar La Pandorga.

"No es un mérito de los que estamos, es un mérito de la ciudad y de todos los que la hacemos posible", ha subrayado.

Durante su intervención, Cañizares ha dedicado un recuerdo especial a quienes impulsaron la recuperación de esta tradición durante las décadas de los setenta y ochenta, coincidiendo con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos.

En este sentido, ha destacado el papel de las asociaciones, asociaciones folclóricas y numerosos vecinos que contribuyeron a recuperar una celebración vinculada a las raíces agrícolas de Ciudad Real y a la devoción a la Virgen del Prado.

UNA FIESTA CON FUTURO Y PROTAGONISMO JUVENIL

El alcalde también ha destacado la capacidad de La Pandorga para renovarse y atraer a las nuevas generaciones, convencido de que su fortaleza reside precisamente en la implicación popular.

"Si la Pandorga se ha caracterizado en algo en los últimos años es que es una fiesta de futuro, es una fiesta de los jóvenes, una fiesta que ha ido creciendo año a año gracias a la implicación de la ciudad", ha señalado.

Asimismo, ha comparado este reconocimiento con el que recibió en su momento la Semana Santa de Ciudad Real, convencido de que ambas declaraciones quedarán grabadas en la memoria colectiva de la capital.

Ciudad Real y su Pandorga también han recibido la felicitación institucional de la Diputación Provincial, a través de su vicepresidente Adrián Fernández, quien ha calificado como “histórica” esta declaración; o del delegado provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, Miguel Ángel Díaz Brazales, quien ha destacado el carácter abierto de una Fiesta que cada año acoge a visitantes de toda la provincia, de la región y del resto del país. También ha hablado el subdelegado del Gobierno, David Broceño, que fue quien comunicó al alcalde el pasado viernes la noticia de este “éxito compartido”.

El Pandorgo de hogaño, Antonio Martín Císcar, junto a la Dulcinea 2026, Andrea León Zapata, ha sido el encargado de formular el brindis que, como no podía ser de otra manera, se ha hecho con la limoná elaborada para la ocasión por la Federación de Peñas.