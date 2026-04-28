Carlos Marín, presidente de la patronal de Ciudad Real: "Hay que poner freno a las bajas laborales fraudulentas"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dicho en Onda Cero que la seguridad y salud laboral es un problema de todos, para el trabajador y su familia, para la empresa y para la sociedad, y señala que hay que intentar acabar con la lacra de los accidentes de trabajo.

Aunque Marín considera también importante poner el foco en las bajas laborales fraudulentas y ponerles freno. Subraya que el 90% de las bajas en el trabajo se deben a causas de salud mental que, según el presidente de FECIR, “es difícil de controlar y aquí debería entrar la inspección de trabajo”.

Reflexiones que el presidente de FECIR ha hecho este martes, 28 de abril, jornada en la que se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Un año del apagón

Por otro lado, y cuando hoy se cumple un año del apagón eléctrico que hubo en toda España, Carlos Marín recuerda que el empresariado lo paso muy mal ese día y se tuvieron que tirar muchos productos, sobre todo en las tiendas y supermercados.

Fue una jornada dura, dice Marín, y señala que nadie dio explicaciones y no ha habido dimisiones.

Para el presidente de la patronal de Ciudad Real, el problema ya no es lo que ocurrió, sino que puede volver a ocurrir otra vez.

En este sentido, cree que el Gobierno debería plantearse el mix energético teniendo en cuenta que la energía nuclear es de las menos contaminantes, y apostar también por el biometano.