Viso del Marqués registró rachas de viento de casi 100 km/h

La borrasca Charles dejó 44 litros en Puebla de Don Rodrigo y casi 40 en Ciudad Real

La borrasca Charles dejó ayer buenas cantidades de agua en la provincia de Ciudad Real, destacando Puebla de Don Rodrigo donde se recogieron 44 litros por metro cuadrado.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

La lluvia dejó buenas cantidades de agua en Ciudad Real
La lluvia dejó buenas cantidades de agua en Ciudad Real | Agencia EFE

La borrasca Charles dejó ayer buenas cantidades de agua en la provincia de Ciudad Real, destacando Puebla de Don Rodrigo donde se recogieron 44 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también señala que en Abenójar se registraron 41 litros, en Ciudad Real cerca de 40, en Almadén 33 y en la zona del Parque de Cabañeros 32 l/m2.

Menos cantidades de agua hubo en Fuencaliente, donde se recogieron 26 litros, 23 en Alcázar de San Juan y Puertollano, 21 en Tomelloso y 17 en Viso del Marqués.

Además, en Villanueva de los Infantes el agua dejó 10 litros y en Valdepeñas 9 l/m2.

En cuanto a las rachas de viento, llegaron a los 98 km/h en Viso del Marqués y 69 en Almadén, según indica AEMET.

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