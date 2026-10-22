El Ayuntamiento de Ciudad Real demanda a la Junta de Comunidades por el Plan Corresponsables

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha acudido al juzgado de lo contencioso-administrativo para solicitar la anulación de la resolución que exige el reintegro de los 371.000 euros correspondientes al Plan Corresponsables de 2022. En cuanto al ejercicio 2023, cuyo importe de devolución asciende a 270.000 euros, el Consistorio ha presentado un recurso de reposición ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y está a la espera de recibir respuesta.

Ambos ejercicios suman más de 600.000 euros que la Junta reclama al Ayuntamiento y que ya han sido abonados por el Consistorio, pese a que los servicios y programas previstos en el Plan Corresponsables, destinados a favorecer la conciliación de la vida familiar, fueron prestados.

La concejal de Educación e Igualdad, María José Escobedo, ha anunciado que con esta decisión de acudir a la vía judicial el consistorio quiere defender los intereses de la ciudadanía ante la “extorsión” y el “atropello administrativo y político contra los vecinos y las familias de Ciudad Real” de la Junta de Comunidades.

Considera que la administración regional ha demostrado que “el Plan Corresponsables no va de facilitar la conciliación ni de apoyar a los padres y madres; va de buscar el más mínimo pretexto administrativo para hacer caja a costa de nuestra ciudad”.

Escobedo ha recordado la cronología de la situación. En el año 2022 el Ayuntamiento recibió una subvención de 371.000 euros para el Plan Corresponsables por parte del Instituto de la Mujer, entidad que aprobó posteriormente la liquidación del ejercicio con todos los servicios prestados.

En 2023 el consistorio recibió 270.000 euros y procedió a desarrollar el Plan de la misma manera, con absoluta normalidad. Sin embargo, en 2025 el Instituto de la Mujer decidió reabrir los expedientes y reclamar la devolución de las subvenciones de los dos ejercicios por cuestiones administrativas que la edil asegura no se corresponden a la realidad del procedimiento.

Por ello, Escobedo ha denunciado la “sensación de chantaje o de extorsión política-financiera” ante la que el Ayuntamiento de Ciudad Real “no nos vamos a amedrentar y seguiremos defendiendo los intereses” de los vecinos.

La Junta recorta la financiación del Plan Corresponsables un 48%

En su comparecencia ante los medios de comunicación la edil ciudadrealeña ha desvelado que la Junta de Comunidades ha reducido en un 48% la financiación del Plan Corresponsables desde el año 2022.

Un “tijeretazo” que considera “muy preocupante”, ante el que este año ha respondido el Ayuntamiento de Ciudad Real poniendo en marcha el Programa Concilia Ciudad Real con fondos exclusivamente municipales para “que ni una sola familia se quedara desamparada” en sus necesidades de conciliación.

Escobedo ha sido tajante en su reclamación ante la administración regional exigiendo una “financiación para la conciliación que sea suficiente, estable y previsible”.

Y ha concluido su intervención avanzando que el Ayuntamiento seguirá “trabajando por las familias de Ciudad Real, con o sin la lealtad institucional de la administración autonómica”, a la que ha acusado de tener “un cinismo muy grande para dar lecciones de igualdad y de discurso social cuando la realidad de sus hechos es radicalmente opuesta”.