Aurora Martín, fundadora de ASPACECIRE Ciudad Real, recogerá el Premio "Pastora Marcela" con motivo del Día de la Mujer

La vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Atención a las Personas e Igualdad, Encarnación Medina, ha anunciado hoy que Aurora Martín Sánchez, fundadora de ASPACECIRE y actual tesorera de la entidad, ha sido reconocida con el Premio “Pastora Marcela” 2026 con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Medina ha comparecido acompañada por la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco.

Medina ha explicado que el reconocimiento pretende “poner en valor la trayectoria de una mujer que representa la capacidad de compromiso, el trabajo constante, la atención a las personas y una forma de liderar basada en la humanidad”.

La Diputación de Ciudad Real distingue este año a Aurora Martín Sánchez por su implicación durante más de tres décadas en la atención, rehabilitación y mejora de la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y síndromes afines en la provincia. Así lo ha explicado Medina, quien ha recordado que Aurora Martín fue fundadora de la Asociación para la Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral y Síndromes Afines de Ciudad Real (ASPACECIRE), entidad que fue declarada de utilidad pública en 2013 y que desarrolla servicios orientados a la prevención, valoración, evaluación, tratamiento y rehabilitación de personas con parálisis cerebral.

Asimismo, ha señalado que se trata de una organización que “actúa, interviene, atiende, coordina, orienta y sostiene desde la cercanía, con profesionalidad y con vocación de continuidad” a las personas usuarias y a sus familias, poniendo el foco en una realidad social que durante muchos años ha permanecido invisible.

“El Premio Pastora Marcela 2026 se concede a Aurora Martín Sánchez porque su trayectoria representa una manera de estar en el mundo que coincide plenamente con los valores del premio, compromiso, firmeza, coherencia, servicio y defensa de la libertad y la dignidad de las personas”, ha afirmado.

También ha destacado que durante sus más de 30 años de responsabilidad al frente de la entidad, Aurora Martín ha impulsado un proyecto que requiere constancia, diálogo con las administraciones, gestión, coordinación y una convicción profunda de que nadie puede quedarse atrás.

Medina ha puesto especialmente en valor el carisma de la premiada, definiéndolo como un liderazgo que escucha, que no se rinde y que sitúa siempre en primer plano el interés de las personas atendidas. Y en nombre de la Diputación Provincial de Ciudad Real ha trasladado la enhorabuena a Aurora Martín Sánchez y a toda la familia de ASPACECIRE —profesionales, voluntariado y familias— recordando que este reconocimiento, aunque personalizado, es también colectivo.

Un premio con alma

La vicepresidenta responsable del Área de Atención a las Personas ha explicado que el Premio Pastora Marcela nace con la vocación de visibilizar a mujeres que han abierto camino, que han sostenido proyectos con esfuerzo y que han contribuido al progreso de la provincia, muchas veces desde un segundo plano.

Ha hecho referencia a que el nombre del galardón remite a la Pastora Marcela del Don Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, uno de los personajes femeninos más singulares de la literatura universal. En este sentido, ha resaltado que Marcela encarna valores profundamente actuales: la libertad personal, la dignidad, la autonomía para decidir sobre la propia vida y el derecho a decir no. “No pide permiso para ser ella misma, no suplica comprensión: razona, afirma y sostiene”, ha dicho para añadir, a continuación, que que representa coherencia, independencia y respeto.

Por otro lado, ha indicado que el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quiso que este premio “tuviera alma”, que transmitiera un mensaje claro con motivo del 8 de marzo, “reconocer a mujeres de la provincia que han sido ejemplo de carácter, entrega, talento y valores”.

La imagen que acompaña al galardón reproduce una representación cervantina de la Pastora Marcela, la que plasmó el maestro Palmero, por lo que ha agradecido a la familia del pintor la cesión de la imagen de esta obra artística, como ocurrió en la pasada edición de FENAVIN.

El acto de entrega del Premio Pastora Marcela 2026 está previsto para el martes 10 de marzo, a las 11:00 horas, en el Palacio Provincial.