5,1 millones de euros para el Plan de Fomento del Empleo Agrario en la provincia de Ciudad Real

La Comisión Provincial de Zonas Rurales ha celebrado hoy la reunión para aprobar la propuesta del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), una iniciativa del Gobierno de España destinada a generar empleo en el medio rural y apoyar a los municipios con mayores dificultades de acceso al empleo.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha destacado que el PROFEA “es una herramienta muy importante del Gobierno de España para llevar empleo a nuestros pueblos y dar oportunidades a personas que en el medio rural muchas veces lo tienen más difícil”.

En Castilla-La Mancha, la inversión total asciende a 12,2 millones de euros, de los cuales más de 5,1 millones corresponden a la provincia de Ciudad Real, lo que supone en torno al 42% del total regional.

Empleo y actuaciones en los municipios

Esta propuesta permitirá la contratación de 867 trabajadores y trabajadoras durante tres meses, lo que supone la creación de empleo directo y la ejecución de actuaciones de interés general en los municipios de la provincia.

El subdelegado ha subrayado que este plan responde a la realidad del medio rural, donde “hay zonas rurales donde encontrar un empleo no es tan fácil, donde muchas familias dependen de campañas agrarias y donde hay momentos del año especialmente complicados”.

David Broceño atiende a los medios de comunicación | OC

En este sentido, ha explicado que el PROFEA actúa precisamente en esos periodos, ofreciendo una oportunidad laboral cuando más se necesita, reforzando los ingresos de muchas familias y abriendo nuevas oportunidades a personas con mayores dificultades para acceder a un empleo estable.

Equilibrio territorial y criterios objetivos

El programa también garantiza el equilibrio territorial, ya que todos los municipios podrán contar al menos con dos trabajadores, con el objetivo de que ningún pueblo se quede atrás.

La distribución de los fondos se realiza con criterios objetivos, combinando el histórico del programa con la situación actual del desempleo agrario, destinando así más recursos a los municipios donde más se necesitan.

Tras esta reunión, los ayuntamientos dispondrán de tres semanas para presentar sus proyectos, y la previsión es que el programa provincial quede aprobado definitivamente antes del 7 de mayo.

Apoyo al medio rural

El subdelegado del Gobierno ha señalado que este programa supone “empleo en nuestros pueblos, apoyo a quienes más lo necesitan y oportunidades reales en el medio rural”, y ha enmarcado esta medida en un contexto en el que los datos de empleo siguen mejorando en la provincia.

Por último, ha agradecido especialmente el trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destacando que “detrás de este programa hay mucha gestión y mucho compromiso para que llegue bien y a tiempo a nuestros municipios”.