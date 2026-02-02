Fueron trasladadas al Hospital de Ciudad Real

5 personas, tres de ellas menores, resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en Daimiel

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado afectadas por inhalación de monóxido de carbono en Daimiel.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Los afectados fueron trasladados al Hospital de Ciudad Real
Los afectados fueron trasladados al Hospital de Ciudad Real | OC

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado afectadas por inhalación de monóxido de carbono en Daimiel.

El aviso se produjo a las 22:04 horas en una vivienda situada en la calle Mínimas, según ha informado el servicio de emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Las personas intoxicadas son un varón de 29 años, una mujer de 32, y tres menores de edad, todas niñas, dos de ellas tienen 10 años y la otra tiene 12 años.

Todos los afectados fueron trasladados en ambulancia al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En el operativo estuvieron bomberos de Daimiel, Policía Local, ambulancia de soporte de Daimiel y ambulancias de urgencias de Daimiel y Ciudad Real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer