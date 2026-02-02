5 personas, tres de ellas menores, resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en Daimiel

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado afectadas por inhalación de monóxido de carbono en Daimiel.

El aviso se produjo a las 22:04 horas en una vivienda situada en la calle Mínimas, según ha informado el servicio de emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Las personas intoxicadas son un varón de 29 años, una mujer de 32, y tres menores de edad, todas niñas, dos de ellas tienen 10 años y la otra tiene 12 años.

Todos los afectados fueron trasladados en ambulancia al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En el operativo estuvieron bomberos de Daimiel, Policía Local, ambulancia de soporte de Daimiel y ambulancias de urgencias de Daimiel y Ciudad Real.