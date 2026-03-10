PUEDE VISITARSE EN LA CASA DE LA CIUDAD HASTA FINALES DE MARZO
Ciudad Real acoge la II Exposición de Artesanía de Madera con creaciones de artesanos locales
La Casa de la Ciudad acoge hasta finales de marzo la II Exposición de Artesanía de Madera. Una muestra que combina creatividad y tradición. Los visitantes podrán descubrir el trabajo manual de artesanos locales como la vieja estación de Renfe, maquetas de la plaza de toros hexagonal de Almadén o molinos de viento, y contemplar cómo la madera se transforma en piezas artísticas y funcionales, acercándose al valor cultural de los oficios tradicionales de la región. En Onda Cero hablamos con tres de los artesanos expositores: Juanjosé Moreno, Segundo Cabanillas y Clemente Dorado.