La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado en todos sus campus y sedes la exposición fotográfica: “Solo sí es sí”, organizada por la Cátedra de Igualdad de Género de la institución académica y Amnistía Internacional. La iniciativa forma parte de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y busca promover la reflexión sobre la violencia sexual y la importancia del consentimiento.

A través de doce paneles informativos, la muestra aborda la violencia sexual desde una perspectiva educativa, social y preventiva. El recorrido permite conocer sus distintas manifestaciones y desmontar mitos y estereotipos que contribuyen a perpetuarla, al tiempo que sitúa el consentimiento libre y expreso como elemento fundamental para construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

La exposición presta también atención a la violencia sexual en los entornos digitales y a las situaciones de especial vulnerabilidad que afectan a determinados colectivos, incorporando una perspectiva interseccional. Asimismo, destaca el papel de la educación sexual integral como herramienta para prevenir estas conductas y avanzar hacia entornos más seguros e igualitarios.

El recorrido concluye con información sobre recursos de apoyo y propuestas de actuación ciudadana, con las que se pretende fomentar la implicación colectiva en la prevención y erradicación de la violencia sexual. La muestra invita a reflexionar sobre la violencia sexual, una realidad que sigue afectando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, y subrayó que su objetivo es sensibilizar a la población sobre esta forma de violencia, que calificó de “grave vulneración de los derechos humanos”.

Podrá visitarse hasta el próximo 18 de diciembre y está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.