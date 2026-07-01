La UCLM y ASAPA investigarán el potencial biomédico del veneno de abeja y otros productos apícolas

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete (ASAPA) recibirán del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una subvención de 166 725 euros para desarrollar durante tres años el proyecto: “Beneficios innovadores de productos apícolas para la salud humana”, centrado en analizar el potencial de productos como el veneno y el pan de abeja y el propóleo, en ámbitos como el cáncer, la regeneración tisular, el envejecimiento celular o la respuesta inmunitaria.

La investigación parte de la experiencia del grupo de la UCLM en el estudio de extractos biológicos de cuerna con actividad antitumoral y de unos primeros resultados prometedores obtenidos con apitoxina (veneno de abeja) y pan de abeja en células de glioblastoma humano.

El investigador principal, el catedrático de Producción Animal de la UCLM Andrés García, destaca que “las abejas son fundamentales para la vida en la Tierra y para la producción agrícola. Además de la miel, muchos productos derivados de la colmena contienen compuestos bioactivos con potencial interés biomédico y nutracéutico. Este proyecto puede ayudar a generar evidencia científica que incremente el valor añadido de los productos apícolas”, señala.

Desde la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete -ASAPA- colaborarán aportando muestras y materiales necesarios para el desarrollo de los ensayos. Su presidente, Ricardo Ortega, destaca la relevancia de estos proyectos, ya que “la colaboración para la posterior divulgación de los beneficios de las abejas, la apicultura, y sus productos y subproductos es vital para que la sociedad conozca su importancia”.

Por su parte, el investigador Louis Chonco indica que la idea es “estudiar de manera rigurosa el potencial biomédico de productos apícolas con beneficios relacionados con el cáncer, la regeneración de tejidos o la respuesta inmunitaria. Aunque no son una medicina, sí podrían constituir un nutracéutico con beneficios para la salud, como la valeriana y plantas medicinales, lo que ayudaría económicamente a los apicultores. Además, podrían ser el origen de futuras medicinas».

El proyecto se desarrollará en la Sección de Recursos Cinegéticos y Ganaderos del Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM, (y sección Albacete del IREC), en colaboración con el Laboratorio de Genética Médica de la Facultad de Medicina de Albacete y el Laboratorio de Neuropsicofarmacología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y estudiará también posibles sinergias entre productos apícolas, extractos de cuerna de ciervo en crecimiento y determinados fármacos antineoplásicos.