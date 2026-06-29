Francisco Vicente presenta 'Cañada de Agra', historia de un pueblo de colonización

Coincidiendo con el 60.º aniversario de la llegada de los primeros colonos a Cañada de Agra, acaba de publicarse el libro "Cañada de Agra. Historia viva de un pueblo de colonización y de sus gentes", una obra que rescata y preserva la memoria histórica de uno de los pueblos de colonización más singulares creados por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en España. La publicación, editada por UNO Editorial, ya se encuentra disponible en librerías y plataformas de distribución nacional, entre ellas Fnac, donde puede adquirirse desde el pasado 15 de junio.

El libro ha sido escrito por Francisco Vicente Sarabia, protagonista directo de la historia que narra. Durante años desempeñó funciones administrativas en la Zona Regable de Hellín y fue testigo privilegiado del nacimiento y consolidación de Cañada de Agra y demás pedanías. A lo largo de más de medio siglo conservó una extensa documentación original -expedientes, fotografías, planos, listados de colonos y testimonios- que constituye el núcleo documental de esta publicación.

La obra ha sido editada y coordinada por María José Vicente Vicente, profesora e investigadora universitaria, quien ha llevado a cabo la organización, revisión, contextualización histórica y científica de toda la documentación, incorporando además un amplio análisis sociológico sobre la colonización agraria, la construcción de comunidades rurales y el legado social de estos pueblos.

Un documento único sobre la colonización española

"Cañada de Agra. Historia viva de un pueblo de colonización y de sus gentes" constituye el estudio más completo publicado hasta la fecha sobre este núcleo de población hellinero. La obra reconstruye el proceso de creación de la Zona Regable de Hellín, el marco legal del Instituto Nacional de Colonización, la selección de los colonos, la planificación urbanística diseñada por el arquitecto José Luis Fernández del Amo, la evolución de las explotaciones agrícolas, la organización social del pueblo y las biografías de decenas de familias que protagonizaron aquella experiencia de transformación del territorio.

El libro incorpora igualmente fotografías históricas inéditas, documentos originales, relaciones completas de viviendas y colonos, testimonios personales, planos, así como un análisis sociológico que sitúa el caso de Cañada de Agra dentro del conjunto de pueblos de colonización españoles, convirtiéndose en una obra de referencia para investigadores, historiadores, sociólogos, arquitectos y estudiosos del mundo rural.