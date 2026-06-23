Onda Cero Albacete recibe "las manos" de Santi Flores

Onda Cero Albacete ha recibido una de las esculturas del artista Santi Flores, perteneciente al proyecto 'Arte limosnero, una iniciativa que reproduce la tradición católica de las capillas domiciliarias en la que la imagen de una virgen o de un santo se trasladaba de casa en casa para que fuera cuidada y venerada.

Fue el pasado mes de abril cuando el artista iniciaba este original proyecto para el que preparó una veintena de esculturas, que se ha ido cediendo a clientes, amigos, asociaciones y entidades locales quienes custodian la figura temporalmente durante alrededor de un mes.

La tradición, casi en desuso, de las capillas domiciliarias o limosneras, consistía en la itinerancia entre la comunidad de unas capillas que contenían en su interior una imagen en forma de escultura de un santo o una virgen., y el propio artista explicaba en un vídeo que “ buscaba una fórmula en la que pudiera compartirlo con amigos y clientes más allegados a través de alguna acción que me conectara directamente con ellos. De esta forma llegué a las capillas domiciliarias, porque me di cuenta de que podían ser el continente de mi propia obra, y además me permitían esa conexión con el público. Así que, desde el respeto, me he apropiado de esta tradición, principalmente del concepto estético del continente, y sobre todo del acto de conexión que se producía entre la comunidad al intercambiar dichas capillas”,aseguraba.

Ha sido la Asociación de Vecinos de Fátima la última receptora de la escultura y cuya Junta Directiva decidió y aprobó cederla a Onda Cero Albacete, gesto que agradecemos y nos enorgullece, con el compromiso de salvaguardarla durante las próximas semanas. En el acto de entrega ha estado presente el tesorero de la asociación, Santiago Roncero, y la directora de Onda Cero Albacete, Gema Jiménez