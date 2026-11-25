El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha mantenido un encuentro institucional en que se ha despedido del coronel de la Subdelegación de Defensa en Albacete, Miguel Ángel de la Torre Solís, que está previsto pase a la reserva el próximo 9 de diciembre.

Miguel Juan Espinosa ha felicitado al subdelegado de Defensa por su “colaboración y disposición absoluta con la Subdelegación del Gobierno” y le agradeció su “cercanía y amistad” y le mostró sus mejores deseos en esta nueva etapa. Miguel Ángel de la Torre Solís llegó a Albacete hace seis años, y entre sus logros más destacados está el de acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía albaceteña con multitud de actividades como charlas informativas, visitas a institutos o el concierto del Día de las Fuerzas Armadas en el Teatro Circo y con el que se colabora de manera benéfica con alguna Asociación de la ciudad, entre otras muchas iniciativas.