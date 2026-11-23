La concejala responsable del Museo de la Cuchillería, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha agradecido la generosidad y colaboración de los 56 donantes y depositantes, procedentes de Albacete y de otros puntos de España, que desde 2021 hasta la actualidad han aportado un total de 215 piezas de cuchillería, material etnológico y documentos, contribuyendo así a enriquecer los fondos del Museo y a preservar el patrimonio y la tradición cuchillera de la ciudad.

Durante el acto de reconocimiento y agradecimiento celebrado en el Museo, Rodríguez de Vera ha destacado el enorme valor sentimental que tienen muchas de estas aportaciones, al tratarse de objetos que han formado parte de la historia de las familias y que, en numerosos casos, han pasado de generación en generación, asegurando que “detrás de cada navaja, de cada cuchillo y de cada objeto que hoy recibimos hay una historia”.

La concejala ha agradecido que sus propietarios hayan querido compartir esos recuerdos con toda la ciudadanía, haciendo posible que objetos con un importante valor personal pasen a formar parte de la historia colectiva de Albacete, asegurando que “hoy no recibimos solamente piezas; recibimos recuerdos, historias de vida y pedacitos de vuestra historia familiar que, desde ahora, también serán parte de la historia de todos los albaceteños”.

En este sentido, Rodríguez de Vera ha subrayado que todas las aportaciones son importantes, independientemente de su valor económico, antigüedad o singularidad, “porque lo verdaderamente importante es lo que representan, la historia que llevan detrás y lo que nos ayudan a conservar ya que este Museo no se construye solamente con grandes colecciones o piezas excepcionales, también gracias a las familias, vecinos y a todos aquellos que entienden que nuestra cuchillería es parte de nuestra identidad y de nuestra historia”.

La concejala ha tenido recuerdo especial para Amós Núñez, uno de los fundadores del Museo, que no ha podido asistir a este acto por motivos de salud, recordando que fue quien bautizó cariñosamente esta institución como “el museo de los sentimientos”, reflejando perfectamente el significado de las donaciones recibidas.

De manera especial, ha agradecido a Sara Mudarra su labor divulgativa con los más pequeños a través de proyectos didácticos “mágicos y divertidos”, que permiten acercar a los niños la historia, las tradiciones y el valor de la cuchillería de Albacete, así como al equipo de recepción por su trabajo con los escolares de los centros educativos de la ciudad y también ha tenido palabras de reconocimiento para Mariana de Pascual, que durante tantos años ha sido una figura fundamental en la conservación y el cuidado del Museo y que, aunque actualmente se encuentra prejubilada, continúa vinculada a la institución aportando su experiencia y cariño.

Del mismo modo, ha destacado el trabajo de la conservadora Susana Navarro su trabajo junto a Mariana durante los últimos dos años, compartiendo conocimientos y aprendiendo de su experiencia y entusiasmo por la cuchillería.

Por su parte, la conservadora del Museo de la Cuchillería, Susana Navarro, ha explicado las tres vías de incorporación de piezas a las colecciones con las que cuenta este espacio museístico, como son la donación, compra y depósito, destacando que “aunque son fórmulas diferentes, todas contribuyen a conservar, estudiar y divulgar el patrimonio cuchillero”. Navarro ha explicado que la donación supone la entrega voluntaria y desinteresada de piezas que pasan a formar parte de las colecciones del Museo, mientras que la compra permite adquirir objetos de especial interés para completar sus fondos, y el depósito implica la cesión temporal de una pieza, cuya propiedad sigue perteneciendo a su titular.

La conservadora ha destacado que, desde el último acto de donaciones celebrado en 2021, el Museo ha incorporado, junto a los 215 registros de piezas de cuchillería, material etnológico y documentos procedentes de 56 donantes y depositantes, 18 piezas de cuchillería adquiridas mediante compra. Susana Navarro ha puesto en valor que el Museo cuenta actualmente con 5.270 piezas de cuchillería y 552 de material etnológico, además de 1.547 documentos conservados en su centro de documentación, explicando que, debido a las limitaciones del espacio expositivo y a criterios de conservación, seguridad y adecuación de contenidos, no todas están expuestas al público, aunque todas están documentadas y conservadas y pueden ser objeto de consulta e investigación y formar parte de futuras exposiciones.