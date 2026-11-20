Cruz Roja facilitará el acceso a los colegios electorales con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre mediante un servicio gratuito de transporte y acompañamiento dirigido a personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse por sus propios medios.

El dispositivo estará disponible en ocho localidades de la provincia: Albacete, Almansa, Caudete, Elche de la Sierra, Hellín, Madrigueras, Mahora y Tobarra, con el objetivo de eliminar barreras de movilidad y favorecer que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.

A través de este servicio, Cruz Roja ofrecerá traslado y acompañamiento hasta los respectivos colegios electorales, facilitando la participación de aquellas personas que necesitan apoyo para desplazarse.

¿Cómo solicitar el servicio?

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con Cruz Roja en su localidad a través de los siguientes teléfonos:

Albacete: 687 885 812

Almansa: 664 477 888

Caudete: 965 828 034 / 655 998 144

Elche de la Sierra: 967 410 204 / 672 351 159

Hellín: 967 543 312

Madrigueras: 687 885 814

Mahora: 607 193 459 / 666 480 142

Tobarra: 967 325 198 / 656 991 070

El plazo para solicitar el servicio finaliza el 26 de noviembre de 2026, con el fin de facilitar la organización y planificación de los traslados.

Esta actuación se enmarca en el Proyecto de Transporte Adaptado de Cruz Roja, que contempla servicios de traslado, acompañamiento y préstamo de productos de apoyo para personas con movilidad reducida.

Con este dispositivo especial, Cruz Roja refuerza su compromiso con la inclusión, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades, contribuyendo a que las dificultades de desplazamiento no se conviertan en un obstáculo para la participación ciudadana.

El proyecto está financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco de las actuaciones de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales y el Fondo Social Europeo+.