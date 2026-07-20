Caudete será la sede regional del Día Mundial de la Salud Mental 2026

Caudete se convertirá el próximo 7 de octubre en el punto de encuentro regional con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2026. La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha elegido el municipio como sede de este importante acto, que reunirá a personas con experiencia propia en salud mental, familiares, profesionales, asociaciones e instituciones procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma.

La jornada se celebrará en el Espacio Municipal La Sala y tendrá un significado especialmente emotivo para la Asociación Salud Mental Caudete-ACAFEM, ya que coincide con el 30 aniversario de la entidad. La asociación ha dado a conocer la noticia en una rueda de prensa, en la que también ha agradecido el respaldo unánime de la Corporación Municipal y la colaboración del Ayuntamiento para la organización del encuentro.

La elección de Caudete supone un reconocimiento a tres décadas de trabajo de ACAFEM en el acompañamiento a personas con problemas de salud mental y sus familias. Durante estos años, la entidad ha desarrollado una intensa labor de atención, apoyo, sensibilización social y defensa de derechos, consolidándose como un referente en Caudete y su comarca.

La salud mental de los jóvenes

La conmemoración regional de este año se desarrollará bajo el lema «Haz match con tu Salud Mental» y tendrá como temática central la salud mental y los jóvenes. El objetivo será poner el foco en la necesidad de garantizar entornos que favorezcan el bienestar emocional y psicológico de la juventud, así como el acceso a recursos, apoyo y oportunidades en igualdad de condiciones.

Esta temática está estrechamente relacionada con el trabajo desarrollado en los últimos años por Salud Mental Caudete-ACAFEM. La asociación ha impulsado talleres educativos, campañas de prevención, actividades de sensibilización y acciones contra el estigma, especialmente dirigidas a facilitar que las nuevas generaciones puedan hablar de salud mental con mayor naturalidad y sin prejuicios.

Durante la jornada también se hará entrega del Premio Quijote, un reconocimiento concedido por la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha a una persona de la región cuya trayectoria haya contribuido de forma destacada a la defensa y mejora de la salud mental. La identidad de la persona galardonada se dará a conocer próximamente.

El programa incluirá igualmente la entrega de los premios del XXVIII Concurso de Carteles y del IX Certamen de Relato y Poesía sobre Salud Mental, iniciativas que utilizan la creatividad, la cultura y la expresión artística como herramientas para sensibilizar a la sociedad. La Federación espera que la celebración vaya más allá del acto institucional y se convierta en un acontecimiento abierto y significativo para Caudete, implicando a la localidad y visibilizando su compromiso con la inclusión, la solidaridad y los derechos de las personas con problemas de salud mental.