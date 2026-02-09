El Carnaval de Tarazona de La Mancha contará con drones en las labores de seguridad

La Junta Local de Seguridad de Tarazona de la Mancha, presidida por el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y el alcalde, Miguel Zamora, se reúne para poner en común el operativo de seguridad del carnaval y conseguir la máxima coordinación entre todas las partes.

Los tradicionales festejos de Carnaval en el municipio tarazonero se celebrarán desde el 14 de febrero hasta el 22 de febrero, domingo este último en el que se celebra el domingo de Piñata.

Durante la celebración de la Junta Local se han acordado varias novedades; una de ellas es la reorganización del recinto o carpa de carnaval para facilitar la entrada y salida de vehículos médicos y/o de emergencias, y en segundo lugar, se va a reforzar la vigilancia, control y prevención de las viviendas a través del uso de drones que mantengan la seguridad y así evitar robos aprovechando que sus propietarios no se encuentren en ellas.

Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y Bien de Interés Cultural Inmaterial, para el que el subdelegado del Gobierno ha informado del refuerzo de la seguridad durante algunos de los días de los miembros del grupo especial de Seguridad Ciudadana (USECIC)

El subdelegado ha destacado "la gran colaboración entre los distintos Cuerpos de Seguridad, con una absoluta coordinación entre Policía Local y Guardia Civil" y junto con el alcalde, han pedido la máxima colaboración a los ciudadanos para mantener la esencia de unos Carnavales carentes de incidencias reseñables.

También se reforzará la vigilancia en la entrada y salida de vehículos a la ciudad, con controles antidroga y de alcoholemia para garantizar la seguridad ciudadana.

El alcalde a su vez ha agradecido la coordinación de todos "para que sean unos carnavales participativos y seguros" y ha resaltado el trabajo que hace el personal del Ayuntamiento, así como las tareas que desempeñan las personas que componen la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La Junta Local de Seguridad contó también con la presencia de efectivos de la Guardia Civil, el jefe de la Policía Local de la localidad, y concejales de la Corporación municipal.