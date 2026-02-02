Ya es, oficialmente, la Mejor Docente de Infantil de toda España

Los Premios Educa, conocidos como los "Goya de la Educación" han elegido a la albaceteña Mari Carmen Sáez como ganadora en la categoría de Mejor Docente en Educación Infantil en una gala celebrada este sábado en A Coruña.

Sáez, docente en el CEIP de Fuentealbilla, ha cumplido con el refrán de que "a la tercera va la vencida" y, tras haber estado nominada en dos ocasiones anteriores, ha logrado un galardón que le hacía especial ilusión y que, tal y como ha asegurado en Onda Cero, le motiva para seguir trabajando y le hace sentir orgullosa el reconocimiento a la escuela pública en zonas rurales.

La plataforma educativa Educa y la Obra Social Abanca, además de entregar los IX Premios Educa Abanca a los mejores docentes de España , también rindió un especial reconocimiento a los finalistas, y, en total, a 61 profesionales que fueron distinguidos «por su compromiso y excelencia».

La ganadora en la etapa de Educación Infantil fue Mari Carmen Sáez Moreno, profesora en el CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla, Albacete); en Educación Primaria la mejor puntuación la obtuvo Ricardo Acosta Alonso, maestro en el CEIP La Vega (Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife). En Educación Secundaria la docente reconocida fue Fina Paulos Lareo, profesora del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas, A Coruña), mientras que en el apartado de Formación Profesional se alzó con el galardón Óscar Manuel Rey Calo, también del IES Maximino Romero de Lema.

En la categoría de Educación No Formal obtuvo el primer puesto Mireia Portero Aylagas, docente en los centros Innovación y Desarrollo Docente (Sant Cugat del Vallès, Barcelona); y en la categoría de Universidad, la mejor puntuación la obtuvo Paula Hernández Dionis, profesora en la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).