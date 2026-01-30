La Cámara de Comercio se apunta a la digitaliación del sector turístico

La Cámara de Comercio de Albacete, en su apuesta por mejorar la competitividad del tejido empresarial de la provincia, ha puesto en marcha Digitur CLM. Se trata de una iniciativa impulsada por la institución cameral que permite a los profesionales del turismo acceder, sin coste alguno, a una formación financiada por la Unión Europea.

Con este programa, la Cámara de Comercio de Albacete refuerza su papel en la transformación tecnológica del sector, identificando necesidades prioritarias y ofreciendo soluciones concretas. El programa está dirigido a empresas turísticas -alojamientos, agencias de viajes y negocios de restauración, entre otros- con el fin de que no queden al margen del proceso de digitalización.

Esta acción es fruto del trabajo de la Cámara de Comercio de Albacete para atraer recursos europeos con impacto directo en la economía local. La entidad reafirma así su compromiso con una formación práctica y de calidad, poniendo a disposición de las empresas turísticas financiación y expertos especializados para impulsar su competitividad.

El programa formativo ya está activo y las inscripciones se gestionan a través del portal oficial habilitado por la Cámara:https://digiturclm.es/