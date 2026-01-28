Constituido el Cecopal en Albacete mientras la provincia sigue en aviso naranja por los fuertes vientos

El tiempo sigue siendo protagonista en esta jornada y el ayuntamiento de Albacete declarado la fase de emergencia con nivel 1 del Plan de Emergencias Municipal (Platemun) debido al fuerte viento que ha alcanzado rachas de hasta 100 km/h, con una velocidad media de 70 km/h en las últimas horas.

Además, el alcalde Manuel Serrano ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopal) en la Jefatura de la Policía Local para evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias en un día de aviso naranja en la capital en la que se produjeron alrededor de 40 de incidencias , sobre todo caída de árboles y ramas, contenedores, cascotes y vallados en obras. De hecho, en el Polígono de Campollano se ha producido la caída de cuatro árboles, muchas ramas y una farola en la Calle E y Autovía sin provocar daños personales ni en vehículos. El presidente de Adeca, Santos Prieto, ha reclamado, en Onda Cero, al consistorio un Plan de Revisión del Arbolado inmediato dada su antigüedad que aumenta el riesgo de caída .

También se han cancelado actividades municipales al aire libre y en interiores, como el Teatro Circo o la Filmoteca y se han cerrado parques, bibliotecas, centros socioculturales y polideportivos, todo para evitar desplazamientos. De la mima manera, se suspendió la actividad académica presencial en el Conservatorio de Música y Danza de la Diputación de Albacete.

Desde el ayuntamiento y los servicios de emergencia han pedido precaución a los vecinos y se les insta a cerrar puertas y ventanas, alejarse de cornisas, muros en mal estado y zonas arboladas, y mantener dispositivos móviles cargados por posibles cortes eléctricos., también a la Asociación de Hostelería y a los comerciantes que asegurasen los elementos en la vía pública y ha recomendado a los vecinos retirar macetas, muebles de jardín y objetos sueltos de terrazas y balcones.

El nivel naranja por fuertes vientos afecta a la totalidad de la provincia que pueden superar los 100 km/ h y en municipios como Ossa de Montiel los avisos han sido muy numerosos con caída de señales , árboles y el desprendimiento de un muro en el colegio lo que ha generado mucha preocupación. El consistorio y el propio centro han solicitado a la Junta que mañana se realice una inspección técnica aunque la seguridad está garantizada para los alumnos , por eso, de momento, no se han cancelado las clases previstas para mañana.

Las predicciones apuntan a un descenso en la alerta para el jueves en el que gran parte de la provincia se mantendrá en nivel amarillo por fuertes vientos.