'Carnavalcete' de Rosana Sánchez, elegido para anunciar el Carnaval de Albacete

El alcalde Manuel Serrano, junto con concejales de los grupos políticos municipales, ha presentado el cartel del Carnaval 2026, surgido de la votación popular entre los tres seleccionados previamente por un jurado y que recibirá un premio de 1.500 euros.

Se han registrado un total de 2.715 votos válidos, entre ellos 138 votos presenciales y el resto por vía telemática, y el ganador ha sido el denominado ‘Carnavalcete’, obra de Rosana Sánchez Galisteo, que ha recibido la noticia en una llamada telefónica del alcalde. Este cartel ha recibido el 47,6 % de los votos, un total de 1.294. Se ha impuesto por 111 votos de diferencia al cartel ‘La vida es un Carnaval’, de Verónica Plaza Díaz. El cartel ‘Sardinita de Albacete’, de Jose Ángel Ligero Martínez, ha obtenido el apoyo de 238 votos.

El alcalde ha agradecido su participación a todos los albaceteños y albaceteñas que “han demostrado su grado de implicación y compromiso en unas fiestas que son de todos y para todos. Los Carnavales son una celebración popular y masiva que tiene cada vez más éxito en nuestra ciudad, y más que ninguna otra, es una fiesta que nace de la participación popular”.

Serrano también ha agradecido el trabajo de la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, y de todo su equipo de funcionarios y trabajadores municipales, también los de la sección técnica de administración electrónica, porque “han hecho posible una vez más que los ciudadanos puedan expresar su opinión y ayudar a que tengamos un cartel con la mayor aceptación, y siempre con la garantía de calidad que da le hecho de que haya una selección previa de un jurado con artistas y profesionales del diseño entre otros miembros”.

El alcalde ha destacado que “hemos superado ampliamente la participación registrada el pasado año, cuando iniciamos de forma pionera esta modalidad de elegir cartel. Entonces fueron 1.838 los votos registrados, lo que significa que ha aumentado la participación casi un 50%, Es un éxito innegable que hayan emitido su voto casi 900 personas más que el pasado año. Y ello se debe, sin duda, en primer lugar, a la expectación que despiertan las fiestas de los Carnavales, donde niños y mayores se echan a la calle con disfraces y muchas ganas de divertirse. Pero también habrán influido en el éxito de participación los cuatro abonos para el Festival Antorchas que vamos a sortear entre los participantes”.

En el acto de presentación del cartel ganador se ha procedido al sorteo de los abonos, que han correspondido a María Resta Rodíguez de entre los votantes telemáticos y Juan Antonio Gualda Murcia de los presenciales, dos abonos para cada uno

El alcalde ha recordado que “casi 6.000 personas votaron también para elegir el cartel de Feria, ‘El legado de la tradición’, que acabamos de presentar en Fitur. Es evidente que esta fórmula de elección de cartel, con una selección previa a cargo de un jurado pero dando la última palabra a los ciudadanos, se ha consolidado como un sistema que conjuga la calidad de las obras y su identificación con el sentir popular”.

Por último, Manuel Serrano ha animado a todos los ciudadanos a participar en el Carnaval, desde el Jueves Lardero el 12 de febrero, y a inscribirse en el Concurso de Disfraces para el desfile de máscaras: “Hasta el 6 de febrero pueden apuntarse las personas interesadas, tanto con disfraces individuales como por parejas y en grupo. El Ayuntamiento concederá premios por un importe total de 2.750 euros. Y aunque los premios se harán públicos al finalizar el desfile de máscaras del día 14 de febrero, es necesario inscribirse previamente en el Servicio de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, en el Museo Municipal. Estoy seguro de que la animación y la vistosidad de los disfraces va a demostrar que los Carnavales son todo un éxito en Albacete, este año además con un cartel que es un símbolo de nuestra tradición cuchillera”.