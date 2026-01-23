Detenidas tres personas por el robo de cable de cobre en la capital

La Policía Local de Albacete ha detenido a tres varones de 31, 37 y 51 años de edad, que fueron sorprendidos robando cable de cobre de una arqueta en la Avenida de la Mancha, en la capital.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes, 23 de enero, cerca de las 4:00 horas. Fueron sorprendidos en el lugar con utensilios y herramientas para la sustracción del cable. A la llegada de los agentes, intentaron huir del lugar, pero fueron alcanzados y detenidos por un presunto delito contra el patrimonio.

Ahora Policía Nacional continúa con las diligencias oportunas.

EL Ayuntamiento de Albacete trabaja en la reposición

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de las últimas actuaciones del Ayuntamiento para dar solución a los robos de cable que vienen afectando al servicio de alumbrado municipal, y de los que se han producido nuevos casos.

Las últimas denuncias corresponden a robos cometidos desde el pasado fin de semana en el Alto de los Molinos, Sepulcro, San Pedro Mortero y Universidad. En todas esas zonas se ha visto afectado el alumbrado urbano.

El Ayuntamiento está trabajando para la reposición del cableado, “para lo que es necesario un estudio previo en cada caso y la valoración de las actuaciones a desarrollar. Estamos agilizando los procesos a realizar por los servicios municipales de Arquitectura y Servicio Eléctrico, para solucionar las incidencias y garantizar el servicio de alumbrado en toda la ciudad”.