La lluvia y el viento llegan esta semana para quedarse

Se marcha 'Ingrid' y llega 'Joseph'. Un tren de borrascas que han cambiado el tiempo en la provincia. Este fin de semana la nieve ha sido la protagonista, en esta semana lo serán el viento y la lluvia además de la bajada de temperaturas.

Este lunes, la AEMET mantiene activada la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en toda la provincia de Albacete y el deshielo de la nieve del fin de semana está trayendo consigo el crecimiento de ríos y arroyos. No lo ha contado Miguel Ángel Requena, geólogo de Meteohellín, en nuestro programa Más de uno Albacete.

La Borrasca Ingrid ha dejado importantes nevadas en la Sierra de Alcaraz y del Segura.

La Diputación de Albacete ha reforzado su dispositivo operativo en la Red Viaria Provincial para dar respuesta a las heladas y nevadas de los últimos días. Se ha llevado a cabo la retirada de nieve en diferentes puntos de las sierras y se han repartido toneladas de sal.

Trabajo que también han realizado los equipos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se han repartido 185 toneladas se sal y han estado trabajando cinco equipos.