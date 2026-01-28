Activado el METEOCAM y el PLATEMUN en la provincia por la alerta naranja

LEER MÁS La lluvia y el viento llegan esta semana para quedarse

El Ayuntamiento de Albacete ha activado el Plan de Emergencias Municipal (Platemun) en fase de alerta ante la declaración por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de alerta naranja por vientos fuertes que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. La Aemet ha activado la alerta naranja para la comarca de la Mancha albaceteña desde las 6 de la mañana del miércoles 28 de enero de 2026 y hasta las 20 horas de ese mismo día.

Ante la activación del Platemun por el aviso naranja, el Ayuntamiento ha acordado suspender todas sus actividades al aire libre (tanto deportivas, como educativas o de ocio) con el fin de minimizar los posibles riesgos ante las fuertes rachas de viento que están previstas. Además, dará traslado a todos los centros educativos, de ocio, parques empresariales o centros comerciales, entre otros para que adopten estas recomendaciones. Igualmente ha trasladado a la Asociación de Hostelería la necesidad de que trasladen a sus asociados que aseguren los elementos que pueda haber en la vía pública para evitar que puedan ser desplazados por la fuerza del viento.

También se recomienda a todos los vecinos que extremen la precaución con los elementos que tengan en terrazas y balcones para evitar que puedan caer a la vía pública debido a las fuertes rachas de viento.

Los parques (incluido el Cementerio) se mantendrán cerrados hasta la finalización y comprobación de su estado, para evitar daños a la ciudadanía, y se recomienda la suspensión de actividades al aire libre.

Con la activación del Platemun, todos los servicios municipales implicados deben estar en condiciones de activar sus recursos en caso de necesidad, y se ha dado traslado al Centro de Coordinación Territorial de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

De cara a las rachas de viento, las recomendaciones a la ciudadanía pasan por no salir de casa si no es necesario. Hay que cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire con rotura y caída de cristales, asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, retirar macetas y guardar objetos sueltos como muebles de jardín, juguetes y basura. En la ciudad, es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Hay que estar atentos al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento. Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas, por lo que es mejor no transitar por parques o avenidas arboladas. Hay que respetar siempre las zonas acordonadas o los vallados habilitados por las autoridades competentes

Los postes de luz y torres de alta tensión son muy peligrosos, y es posible que las fuertes rachas de viento causen daños en las líneas eléctricas y haya cortes de suministro, por lo que hay que asegurarse de que los dispositivos móviles estén cargados y tener una radio a pilas para mantenerse informado en caso de cortes de luz. Debe seguirse la evolución del temporal a través las webs y redes sociales de Aemet y Protección Civil.