Hasta los 139km/h alcanzaron en El Sahúco (Peñas de San Pedro) este miércoles

La Borrasca Kristin ha dejado más de 120 incidencias en la capital donde han intervenido Policía Local y Bomberos. Y, desde el Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Albacete, se han llevado a cabo más de 30 intervenciones con 52 profesionales movilizados.

Los incidentes más destacados han sido la caída de árboles en carreteras y núcleos urbanos, el desprendimiento de cartelerías, antenas de televisión y cornisas, así como la retirada o aseguramiento de tejas. También se han registrado caídas de postes eléctricos, que han ocasionado cortes de suministro en algunas zonas, siendo necesario en puntos concretos el uso de grupos electrógenos para restablecer de forma provisional la electricidad.

En cuanto a las rachas máximas de viento, según recoge Suremet, en la provincia se han superado los 130 km/h, en concreto, se han alcanzado los 139,7 en El Sahúco (Peñas de San Pedro). Le siguen los 121,3 en La Roda-Sur; 118,3 en Montealegre del Castillo; o los 115,6 en Aguas Nuevas.

Desescalada

El Ayuntamiento ya ha comenzado la desescalada del Platemun pasando de la Fase de Emergencia a la de Alerta ante la mejora de las condiciones meteorológicas por fuertes vientos en Albacete.

Aún así, hoy también se pide precaución ya que la provincia mantiene la alerta amarilla por viento y lluvia.