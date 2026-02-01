Elche de la Sierra estrena portal web promocional

Naturaleza, tradición y futuro se dan la mano en un proyecto que busca reforzar la proyección del municipio, atraer visitantes y seguir impulsando el desarrollo económico y social de la localidad a través del turismo.

Elche de la Sierra da un paso adelante en su proyección turística con la presentación de su nueva marca y su portal web promocional. Una apuesta doble por la innovación digital para atraer visitantes y dinamizar la economía local que ya está al servicio de los usuarios y usuarias, y en la que naturaleza, cultura y tradiciones se dan la mano.

La imagen de marca de Elche de la Sierra recuerda a un posible motivo de las alfombras, creando un vínculo directo entre tradición y modernidad. Sus formas geométricas evocan los bosques, los ríos y las rutas senderistas que caracterizan el paisaje local, mientras que el círculo, elemento central del diseño, simboliza el sol y conecta directamente con la Fiesta de Interés Turístico Nacional de las Alfombras de Serrín, uno de los grandes emblemas del pueblo.

Se trata de “una imagen sencilla, reconocible y fácilmente adaptable que permitirá identificar Elche de la Sierra de forma clara y coherente en cualquier soporte promocional”. Así lo ha destacado la alcaldesa de la localidad, Raquel Ruiz, que ya ha dado a conocer este nuevo recurso en sus redes sociales valorando que se trata de una marca moderna que viene a dar a conocer la identidad cultural de la localidad y nueva imagen turística supone un paso adelante en la forma de mostrar el municipio al exterior poniendo en valor su entorno natural y su identidad cultural.

[[H3:Nuevo portal web de Turismo]]

Junto a la nueva marca, el Ayuntamiento ha lanzado el portal web www.turismoelchedelasierra.com. Un espacio concebido como una herramienta clave para el crecimiento turístico del municipio que ofrece una navegación sencilla, visual y accesible, facilitando que visitantes y potenciales turistas descubran todo lo que Elche de la Sierra puede ofrecer.

Esta nueva web que alberga naturaleza, cultura, fiestas, gastronomía y servicios locales ya permite mejorar la difusión de los recursos turísticos del municipio, dando mayor visibilidad a los establecimientos locales y facilitando la planificación de visitas, contribuyendo así a dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial del pueblo.

Tanto la nueva identidad turística como el nuevo portal web forman parte de las actuaciones del ‘Eje 3: Transición Digital’, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por la modernización y el uso de herramientas digitales situar a Elche de la Sierra en una posición más competitiva dentro del mapa turístico regional y nacional.

Estas iniciativas, fruto de un año de trabajo, reflejan el compromiso del Ayuntamiento con un turismo sostenible, de calidad y alineado con las nuevas formas de comunicación, entendiendo éste como un motor fundamental para el futuro de un municipio lleno de historia y belleza natural que ofrece al visitante una combinación perfecta de tranquilidad y aventura.