Castigo ejemplar por lanzarle un plátano a Vinicius

El aficionado que lanzó un plátano al jugador del Real Madrid, Vinicius, durante el partido de octavos de final en el Carlos Belmonte, será sancionado con una multa de 5.000 euros.

La Comisión contra la Violencia en el Deporte propone además que se le prohíba el acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses al aficionado que lanzó la fruta durante el partido de Copa entre el Albacete y el Real Madrid, y ha propuesto una multa de 5.000 euros para un aficionado acusado de arrojar un plátano al jugador Vinicius Júnior durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol entre el Albacete Balompié y el Real Madrid CF.

El expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional aportó imágenes del lanzamiento desde la tribuna del estadio municipal Carlos Belmonte durante la celebración del último gol del equipo local, en un encuentro disputado el pasado 14 de enero.

La Comisión Estatal califica los hechos como una infracción grave, contemplada en la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y solicita para el aficionado una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses.