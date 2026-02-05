TEMPORAL LEONARDO

Cortes de carreteras, ríos desbordados, embalses con más agua...así esta afectando el tren de borrascas este 2026 en la provincia

Se ha procedido al corte de carreteras por desbordamientos e incluso desprendimientos. Es el caso de la CM-3203 entre Ayna y Elche de la Sierra por la crecida del río Mundo; la CM-3263 corte total entre Yeste y La Graya por el desbordamiento del Río Segura.

Karina Requena

Albacete |

CM-3203 entre Ayna y El Pontarrón
CM-3203 entre Ayna y El Pontarrón | MeteoHellín

Alerta naranja y amarilla por viento en la provincia de Albacete que ha obligado a activar en la capital el PLATEMUN. Con esto se han suspendido las actividades al aire libre, se han cerrado parques y jardines y piden extremar la precaución.

El viento ya se ha notado en puntos como Ayna, que han alcanzado los 100km/h o Minaya, y la lluvia esta ocasionando crecidas de ríos de la provincia como el Mundo o el Segura. Se ha procedido al corte de carreteras por desbordamientos e incluso desprendimientos.

Es el caso de la CM-3203 entre Ayna y Elche de la Sierra por la crecida del río Mundo; la CM-3263 corte total entre Yeste y La Graya por el desbordamiento del Río Segura; la CM-412 cortada parcialmente por un desprendimiento a la altura del puerto de Crucetas; y la CM-516 a la altura de Batán del Puerto hacia Paterna del Madera y Bogarra.

Se han visto afectadas por estos motivos nuevo rutas escolares con 63 alumnos y alumnas.

Si miramos datos históricos de las estaciones con las que cuenta Suremet, del 1 de enero de 2026 a hoy, jueves 5 de febrero, zonas como la aldea de Tus en Yeste, han registrado más de 440 litros por metro cuadrado; o los mas de 470 de Los Collados, en Molinicos. Si nos fijamos en las mismas fechas, pero hace un año, es decir, del 1 de enero al 5 de febrero de 2025, se registraron 98 litros por metro cuadrado y 115, respectivamente, con las zonas que acabamos de mencionar.

Estas cifras también llegan a máximos en lugares como Riópar con mas de 310 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado el segundo reventón del nacimiento del Río Mundo con mas caudal que el primero: 66 litros por metro cuadrado.

Embalses

Las intensas lluvias están ocasionando importantes daños y es que la tierra no admite más agua. Pero, si miramos a los embalses, por ejemplo, el caso del Embalse de la Fuensanta, se encuentra al 45% de su capacidad con más de 100 hectómetros cúbicos. La Cuenca del Segura ha ganado un 4% en su capacidad, acercándose al 30% de su capacidad. Ha permitido alcanzar la media de los últimos diez años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer