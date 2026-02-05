Cortes de carreteras, ríos desbordados, embalses con más agua...así esta afectando el tren de borrascas este 2026 en la provincia

Alerta naranja y amarilla por viento en la provincia de Albacete que ha obligado a activar en la capital el PLATEMUN. Con esto se han suspendido las actividades al aire libre, se han cerrado parques y jardines y piden extremar la precaución.

El viento ya se ha notado en puntos como Ayna, que han alcanzado los 100km/h o Minaya, y la lluvia esta ocasionando crecidas de ríos de la provincia como el Mundo o el Segura. Se ha procedido al corte de carreteras por desbordamientos e incluso desprendimientos.

Es el caso de la CM-3203 entre Ayna y Elche de la Sierra por la crecida del río Mundo; la CM-3263 corte total entre Yeste y La Graya por el desbordamiento del Río Segura; la CM-412 cortada parcialmente por un desprendimiento a la altura del puerto de Crucetas; y la CM-516 a la altura de Batán del Puerto hacia Paterna del Madera y Bogarra.

Se han visto afectadas por estos motivos nuevo rutas escolares con 63 alumnos y alumnas.

Si miramos datos históricos de las estaciones con las que cuenta Suremet, del 1 de enero de 2026 a hoy, jueves 5 de febrero, zonas como la aldea de Tus en Yeste, han registrado más de 440 litros por metro cuadrado; o los mas de 470 de Los Collados, en Molinicos. Si nos fijamos en las mismas fechas, pero hace un año, es decir, del 1 de enero al 5 de febrero de 2025, se registraron 98 litros por metro cuadrado y 115, respectivamente, con las zonas que acabamos de mencionar.

Estas cifras también llegan a máximos en lugares como Riópar con mas de 310 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado el segundo reventón del nacimiento del Río Mundo con mas caudal que el primero: 66 litros por metro cuadrado.

Embalses

Las intensas lluvias están ocasionando importantes daños y es que la tierra no admite más agua. Pero, si miramos a los embalses, por ejemplo, el caso del Embalse de la Fuensanta, se encuentra al 45% de su capacidad con más de 100 hectómetros cúbicos. La Cuenca del Segura ha ganado un 4% en su capacidad, acercándose al 30% de su capacidad. Ha permitido alcanzar la media de los últimos diez años.