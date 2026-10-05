El Racing visitará al Ribadesella en la Copa del Rey; Laredo y Gimnástica también conocen ya sus rivales

La Copa del Rey 2026/27 ya ha dibujado el primer camino para los equipos cántabros. Racing, Laredo y Gimnástica de Torrelavega conocen desde este lunes sus rivales para una primera eliminatoria que volverá a disputarse a partido único y que llevará a los tres representantes de Cantabria lejos de casa.

El Racing iniciará su participación visitando al Ribadesella, uno de los equipos procedentes de la eliminatoria previa. El conjunto asturiano consiguió su billete después de superar al Noja, por lo que el sorteo ha terminado dejando un cruce con cierto sabor cercano para el conjunto racinguista.

Para el Racing será además el estreno copero de una temporada en la que afronta de nuevo la competición desde Primera División. La eliminatoria tendrá todos los ingredientes habituales de estas primeras rondas: un equipo de inferior categoría ejerciendo como local, un campo pequeño y la obligación para el favorito de adaptarse a un partido muy diferente a los que disputa cada fin de semana en Liga.

El Laredo se medirá al Burgos

El Laredo tendrá delante al Burgos, uno de los equipos del fútbol profesional. El conjunto pejino afrontará así una eliminatoria exigente ante un rival de categoría superior, con el aliciente de medirse a un conjunto de Segunda División en un partido en el que no habrá margen para corregir errores.

La Copa volverá a convertirse de esta manera en una de las grandes citas de la temporada para el Laredo, con la posibilidad de medir sus fuerzas ante un equipo situado varios escalones por encima y de intentar protagonizar una de esas sorpresas que cada año deja el torneo.

Por su parte, la Gimnástica de Torrelavega ha quedado emparejada con la UD Ourense. El conjunto torrelaveguense tendrá también una eliminatoria a partido único en la que buscará prolongar su aventura copera y avanzar de ronda ante un rival que, sobre el papel, plantea un cruce abierto.

La Gimnástica afrontará esta cita con la ilusión habitual de una competición que históricamente ofrece a los clubes modestos la oportunidad de medirse a rivales poco frecuentes durante la temporada regular.

Tres caminos para seguir vivos en la Copa

Cantabria tendrá, por tanto, tres representantes en esta primera eliminatoria. El Racing visitará al Ribadesella, el Laredo se enfrentará al Burgos y la Gimnástica de Torrelavega se medirá a la UD Ourense.

Tres cruces diferentes, con contextos distintos, pero con una misma condición: resolver la eliminatoria en un solo partido. La Copa vuelve a abrir así una puerta a la sorpresa, a los campos llenos y a esas noches en las que la diferencia de categoría pesa algo menos.

Para Racing, Laredo y Gimnástica, el objetivo será el mismo: superar el primer obstáculo y mantener viva la ilusión copera.