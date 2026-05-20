Más de 60 jóvenes de España y Francia compiten en Liérganes por resolver a contrarreloj el cubo de Rubik

Más de 60 jóvenes de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Asturias, así como de Francia y Perú, participarán este fin de semana en el Liérganes Open 2026 de speedcubing, una competición abierta en la que los participantes tratarán de resolver en el menor tiempo posible distintos rompecabezas giratorios, entre ellos el conocido cubo de Rubik.

Organizado por la Asociación Española de Speedcubing y la EuskalCubing, este encuentro se enmarca en el calendario oficial de la World Cube Association, organización que regula y organiza competiciones en todo el mundo.

El Liérganes Open 2026, que se celebrará en el CEIP Eugenio Perojo, será la segunda competición de speedcubing que se organiza en Cantabria. En julio de 2023 Torrelavega también acogió un open en el que participaron speedcubers nacionales y extranjeros.

Según ha informado la organización, en Liérganes, los competidores medirán su rapidez con distintos rompecabezas giratorios: el clásico cubo de Rubik 3x3, el 2x2, el 4x4, el Megaminx, el Pyraminx, el Skewb, el Square-1 y el Clock.

La iniciativa de esta competición surge de Irene Rábago Bagüés, una cántabra de 17 años que lleva desde los once resolviendo el cubo de Rubik.

Tras participar en numerosos open en distintos lugares de España, esta joven decidió proponer a la Asociación Española de Speedcubing la organización del Liérganes Open, que este fin de semana se hará realidad.

Además, para dar a conocer esta disciplina entre niños y niñas de Liérganes, ha dirigido varios talleres en el CEIP Eugenio Perojo con alumnos y alumnas de Educación Primaria.

Las competiciones comenzarán el sábado 23 de mayo a las nueve de la mañana y se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana. El domingo 24, a partir de las doce, tendrán lugar las finales y cerrará el Open la de cubo 3x3, a las cinco y media de la tarde.

Aún quedan plazas libres. Quienes lo deseen, pueden inscribirse in situ al comienzo de la jornada del sábado.