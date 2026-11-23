La Guardia Civil, en una investigación contra el tráfico y distribución de marihuana en Camargo, ha instruido diligencias en calidad de investigadas a dos mujeres de 38 y 26 años, e intervenido más de 28 kilos de picadura de cannabis y cogollos, 347 dosis de resina de hachís, diferentes efectos para dos cultivos de marihuana y evidencias de dichos cultivos, así como botes y empaquetados para la distribución de marihuana, todo ello supuestamente relacionado con una tienda de derivados del cannabis.

La investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Camargo comenzó a principios del pasado mes agosto tras encontrar en una nave casi 23 kilos de picadura de marihuana y más de 5 kilos de cogollos de la misma sustancia, divididos en varios empaquetados.

También se hallaron en la nave efectos para el cultivo de esa sustancia y cajas con unos 400 pequeños botes que se pueden utilizar para la dosificación de la marihuana.

La investigación también permitió relacionar a dos mujeres con una tienda de derivados del cannabis de Camargo.

Con esa información, la Guardia Civil del Puesto Principal de Camargo, la Patrulla Fiscal y de Fronteras, así como un guía del Servicio Cinológico con un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes inspeccionaron el establecimiento y encontraron en la plata superior lo necesario para la producción de marihuana, si bien en ese momento no había plantas, aunque sí restos con evidencias de que había existido el cultivo.

Se intervinieron 347 dosis de resina de hachís, así como más de una veintena de cogollos de cannabis para su análisis, todo ello expuesto para la venta.

Igualmente había sobres y pegatinas de embalaje, lo que hizo sospechar que desde el establecimiento se podía estar introduciendo el contenido, que podría no coincidir con la cantidad máxima de THC (principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis) autorizado para la venta en este tipo de establecimientos.

Por todos estos hallazgos y sustancias intervenidas se procedió a investigar a las dos mujeres como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico y distribución de sustancias o derivados de cannabis sativa.