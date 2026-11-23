La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha mostrado su rechazo a la instalación del 'Navilia Light Park' en los Jardines de Pereda y ha convocado una concentración ciudadana contra el mismo para este jueves, 26 de noviembre. También ha iniciado una recogida de firmas a través de charge.org.

Protesta

La protesta, bajo el lema '¿Navidad o negocio? Los Jardines de Pereda no son un parque temático', será a las 18.30 horas junto a la Oficina de Turismo.

En un comunicado, la plataforma ha mostrado su rechazado a esta iniciativa que pone "una parte importante de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Santander al servicio de un negocio privado".

"Los Jardines de Pereda no son un recinto disponible para la explotación comercial. Son un espacio de encuentro, paseo y convivencia, y constituyen un patrimonio histórico, cultural y natural que pertenece a toda la ciudadanía", ha reivindicado.

Desde la Asamblea han dejado claro que lo que está en cuestión no es que Santander celebre la Navidad, tenga iluminación navideña u organice actividades para todos los públicos, sino que, "con ese pretexto, "se cierre y limite durante más de un mes el uso de unos jardines públicos para desarrollar una actividad empresarial de pago".

Han incidido en que esta propuesta conllevará unos 8.000 metros cuadrados de vallados y una entrada general de 10 euros y han denunciado que esta "ocupación" se apoya en un pliego que "no contempla ni el vallado ni el cobro de entrada en los Jardines de Pereda".

"El documento autoriza la ocupación de la Plaza Porticada para instalar la pista de hielo, con una entrada máxima de 9 euros, mientras que para los jardines solo prevé iluminación y decoración navideña y acciones de dinamización. Tampoco la ordenanza municipal de zonas verdes permite la privatización de uso de los jardines públicos para actos con fines particulares", han señalado.

Por ello, el colectivo ha reclamado al equipo de Gobierno (PP) explicaciones sobre quién ha autorizado el vallado y el cobro de entrada y con qué respaldo legal.

Además, en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, ha aseverado que afirmar que el Ayuntamiento "no aporta dinero" ignora los recursos públicos que el pliego pone a disposición de la empresa y que "pagamos todos": vallas, contenedores, electricidad y agua. Por este motivo, ha pedido al Consistorio transparencia.

Change.org

Además, han abierto una petición al ayuntamiento de Santander en la que llevaban más de 100 firmas a primera hora de la mañana de este lunes. En ella piden que "no se valle ni se cobre entrada en los Jardines de Pereda, que explique qué autorización ampara el vallado y el cobro, y publique el expediente, la oferta y el plan de protección del arbolado, y que mantenga la iluminación y las actividades navideñas de forma libre y gratuita".

Además, se comprometen a presentar las firmas en el ayuntamiento.

Se puede firmar aquí: [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.change.org/p/jardines-de-pereda-sin-vallas-ni-taquilla-no-al-navilia-light-park?source_location=search|||https://www.change.org/p/jardines-de-pereda-sin-vallas-ni-taquilla-no-al-navilia-light-park?source_location=search]]

Impacto en los jardines y el arbolado

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el impacto que una instalación de estas características y su uso intensivo pueden ocasionar sobre los jardines y su arbolado. Al respecto, ha advertido que los posibles daños pueden ser "irreversibles" y ha exigido la protección del patrimonio natural de este parque histórico.

"Esta decisión refleja un modelo de ciudad que parece valorar los espacios públicos por su capacidad para atraer visitantes, generar negocio o convertirse en escenarios de eventos, relegando su función esencial como lugares de convivencia, naturaleza y disfrute colectivo", ha lamentado la Asamblea Ciudadana Santander Saludable.

Finalmente, ha subrayado que la ciudad necesita una Navidad "abierta, participativa y accesible", y espacios verdes "cuidados" que sirvan de encuentro y disfrute colectivo, sin que "su utilización dependa de la capacidad económica de las familias". "No a la privatización de Jardines de Pereda. No a la privatización de la Navidad", ha concluido.