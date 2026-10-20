Marco Sangalli: "Las fotografías potencian mucho el recuerdo del ascenso"

El libro "R.C.C. te vengo a ver ascender" se presenta en la Librería Gil el miércoles 21 de octubre a las 20 horas. Son imágenes analógicas tomadas a lo larga de toda la temporada y muy personales del futbolista Marco Sangalli. Se puede ver a un jugador comiendo lentejas en una desplazamiento, escenas en el vestuario o un recibimiento al equipo desde dentro de autobús. El donostiarra es un apasionado de la fotografía y ha querido plasmar en este trabajo lo que fue una temporada muy especial en la historia del Racing.

"Los compañeros me posaban y yo les decía que no, me gusta un tipo de fotografía espontánea, aunque alguno no se enteraba de lo que era una fotografía analógica. Un proyecto así lo puedes hacer cuando tienes una confianza grande en el grupo y te sientes querido en el vestuario. Muchos me pedían la fotos cuando revelaba, pero había que esperar. Creo que será un recuerdo precioso pasados los años para todos. Al final de temporada ya todos daban normalidad a verme con la cámara", explica el jugador.

Siempre que puede ver al Racing en Primera lo sigue mientras no coincida con partido de Zaragoza y no ve mal al equipo: "Sabíamos que el salto de categoría iba a ser complicado. Pasas de ser un equipo superior al objetivo de la salvación, pero veo bien al equipo en casa y poco a poco irán cogiendo los mecanismos del míster. Tengo confianza en el grupo y en el cuerpo técnico. La salvación pasará por El Sardinero y seguro que lo consiguen. La base es buena y veo una plantilla superior a muchos equipos de Primera más allá de la semana mala que tuvieron ante el Barcelona y el Celta, por jugadores y estilo. Las sensaciones desde fuera están siendo buenas. Ganas al Espanyol y te pones con 11 puntos y escalas varios puestos en la tabla".