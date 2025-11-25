Sean Gunning: "Con pocas olas el Campeonato de España será una lotería"

La ausencia de olas está marcado el inicio del Tenerife Pro - Campeonato de España Open Masculino y Femenino 2025. El cántabro-australiano Sean Gunning es uno de los favoritos, aunque las condiciones no le benefician: "Las opciones están ahí, pero luego hay que ganar en el agua. A este nivel puede ganar cualquiera y más con pocas olas porque se vuelve una lotería".

El de Suances nos informe de que la organización quiere ya comenzar la disputa de las mangas pase lo que pase tras dos días de espera: "La temperatura es muy muy buena, no hay una nube aquí, pero el tema olas está muy flojo. Mañana miércoles quieren empezar ya competición. Parece que entra algo más de periodo, aunque la dirección no es la mejor. Es lo que hay".

Sean Gunning Solar no habla también de su familia tan vinculada al surfing, de la playa de Los Locos fundamental en su vida y de su buena temporada, que aunque empezó de más a menos todavía puede terminar muy bien.