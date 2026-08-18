TURF

Diego Sarabia se quedó sin la Copa de Oro

El jockey cántabro tenía la ilusión de retirarse ganando esta prestigiosa prueba en San Sebastián, pero no acompañaron las circunstancias

Fran Díez

Cantabria |

Diego Sarabia lo ha ganado todo en el mundo del turf y quería la Copa de Oro de San Sebastián como broche para su larga carrera deportiva. La Copa de Oro es un trofeo de oro de verdad valorado en 40.000 euros -más otros 40.000 del premio- que el cántabro ha estado cerca de ganar varias veces. Esta temporada triunfó ganando el Gran Premio Claudio Carudel en Madrid siendo el primer aficionado en lograrlo a sus 44 años y tenía la ilusión en triunfar también en Lasarte. "Para ganar la Copa de Oro se tienen que dar muchas circunstancias. Es un caballo complicado y entre el riego y la lluvia el terreno no era favorable para un caballo tirando a pequeño y se tropezó varias veces. Es muy complicado ganar una prueba así", explica Sarabia.

Este sábado parte entre los grandes favoritos para ganar en Sanlúcar. El cántabro irá poco a poco decidiendo si estira todavía un poquito más su carrera deportiva con otra temporada con esa idea de regresar a San Sebastián para conquistar la Copa de Oro, uno de los poquísimos trofeos que no tiene en su palmarés.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid