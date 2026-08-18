Diego Sarabia se quedó sin la Copa de Oro

Diego Sarabia lo ha ganado todo en el mundo del turf y quería la Copa de Oro de San Sebastián como broche para su larga carrera deportiva. La Copa de Oro es un trofeo de oro de verdad valorado en 40.000 euros -más otros 40.000 del premio- que el cántabro ha estado cerca de ganar varias veces. Esta temporada triunfó ganando el Gran Premio Claudio Carudel en Madrid siendo el primer aficionado en lograrlo a sus 44 años y tenía la ilusión en triunfar también en Lasarte. "Para ganar la Copa de Oro se tienen que dar muchas circunstancias. Es un caballo complicado y entre el riego y la lluvia el terreno no era favorable para un caballo tirando a pequeño y se tropezó varias veces. Es muy complicado ganar una prueba así", explica Sarabia.

Este sábado parte entre los grandes favoritos para ganar en Sanlúcar. El cántabro irá poco a poco decidiendo si estira todavía un poquito más su carrera deportiva con otra temporada con esa idea de regresar a San Sebastián para conquistar la Copa de Oro, uno de los poquísimos trofeos que no tiene en su palmarés.