Rafa de Vicente explica cómo le despidieron del Racing: "Me dijeron que no era el prototipo de futbolista, que tenía un dron o que iba a visitar Comillas. Me voy dolido. No son razones futbolísticas" El Racing recibirá al Cádiz el viernes en Santander después del empate loco en Las Palmas. Resumen del fin de semana deportivo.