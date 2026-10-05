Las Palmas, Tenerife, Atlético Paso y ¿Güímar? conocen a sus rivales en la Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026/27 ya ha dibujado el camino inicial de los representantes canarios en el torneo del KO. La UD Las Palmas tendrá que desplazarse hasta Madrid para enfrentarse a la RSD Alcalá, mientras que el CD Tenerife jugará también lejos de las Islas ante el CD Badajoz.

El único representante canario que ya sabe que ejercerá como local es el CD Atlético Paso, que recibirá en La Palma al Córdoba CF. A ellos podría unirse el Atlético Unión Güímar, aunque su presencia en la primera ronda sigue pendiente de lo que decida el Comité de Competición después de la suspensión del encuentro de vuelta de la eliminatoria previa ante el Sporting Hortaleza. El ganador de ese cruce tendrá como premio medirse al Sevilla FC.

Alcalá-UD Las Palmas

La UD Las Palmas comenzará su participación en la Copa del Rey visitando a la RSD Alcalá, conjunto madrileño de inferior categoría. El encuentro se disputará a partido único en campo del Alcalá, siguiendo el criterio de la competición por el que el equipo de menor categoría ejerce como local.

Badajoz-CD Tenerife

El CD Tenerife también tendrá que viajar a la Península. Los blanquiazules quedaron emparejados con el CD Badajoz, que ejercerá como local en el Nuevo Vivero, uno de los estadios históricos del fútbol extremeño. Será además un desplazamiento más dentro de un mes de octubre especialmente cargado para el conjunto tinerfeño, que afrontará buena parte de sus compromisos lejos del Heliodoro.

El Atlético Paso recibirá al Córdoba

El sorteo deja una de las citas más atractivas en Canarias. El CD Atlético Paso se medirá al Córdoba CF en La Palma, con el conjunto palmero ejerciendo como local por pertenecer a una categoría inferior. La eliminatoria se jugará igualmente a partido único y supondrá una oportunidad para que el Atlético Paso trate de eliminar a un rival del fútbol profesional ante su afición. La sede concreta deberá ajustarse a los requisitos exigidos por la RFEF, por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial del escenario y horario definitivo.

El Sevilla espera al ganador del Güímar-Hortaleza

La situación más particular afecta al Atlético Unión Güímar. El sorteo emparejó al ganador de la eliminatoria entre el Güímar y el Sporting Hortaleza con el Sevilla FC, pero todavía no existe un vencedor oficial. El partido de vuelta disputado este domingo en Tasagaya fue suspendido antes de comenzar después de los graves incidentes registrados en los prolegómenos. Ahora será el Comité de Competición el que determine cómo se resuelve la eliminatoria.

Hasta que exista una decisión federativa tampoco puede determinarse definitivamente el escenario del encuentro ante el Sevilla. Si el Güímar obtiene la clasificación y la RFEF valida su estadio para la ronda, el choque se jugaría en Tenerife; si avanza el Sporting Hortaleza, el partido se disputaría en Madrid.