Muere ahogado un menor de 14 años en una cala de Mogán

Un menor de unos 14 años ha fallecido este martes tras sufrir un ahogamiento en una cala situada entre las playas de Amadores y Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.

El incidente se produjo sobre las 14:35 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias llamadas que alertaban de la presencia de una persona en apuros en el agua. Ante la situación, se activó un amplio dispositivo de emergencia integrado, entre otros recursos, por el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil.

El menor fue finalmente localizado bajo el agua y recuperado por la dotación del helicóptero del GES, que lo trasladó hasta la helisuperficie de Amadores. Allí esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario únicamente pudo confirmar su fallecimiento.

En el operativo también participaron efectivos de Salvamento Marítimo, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y de Protección Civil, tanto por mar como por tierra.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que agentes de la Policía Local de Mogán colaboraron en el dispositivo de emergencia.