El Gobierno impulsa el estudio para implantar carriles BUS-VAO inteligentes en la GC-1 y la GC-3

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha iniciado el estudio previo para analizar la viabilidad de implantar carriles BUS-VAO basados en Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en las autovías GC-1 y GC-3 de Gran Canaria. La actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo canario para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible, optimizando las infraestructuras existentes y fomentando el uso del transporte público y del vehículo compartido. El objetivo del estudio es determinar la viabilidad técnica, funcional, económica, territorial y ambiental de la implantación de carriles BUS-VAO, además de establecer las prioridades de actuación para el desarrollo de futuros proyectos constructivos. La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha afirmado que “este estudio permitirá tomar decisiones con el máximo rigor técnico sobre una actuación que puede contribuir de forma significativa a mejorar la movilidad en Gran Canaria. Queremos analizar todas las alternativas posibles para optimizar la capacidad de las infraestructuras existentes, favorecer el transporte público y ofrecer soluciones eficaces que reduzcan la congestión en los principales accesos a la capital de la isla”.

El ámbito de estudio comprende los tramos de la GC-1 entre el punto kilométrico 3 y el aeropuerto de Gran Canaria, y de la GC-3 entre su enlace con la GC-1 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dos corredores que concentran diariamente un elevado volumen de desplazamientos y en los que se producen episodios recurrentes de congestión. El trabajo se desarrollará en dos fases. En la primera se recopilarán y analizarán los datos de movilidad y tráfico mediante campañas específicas de aforos, el estudio de la oferta de transporte público y la recopilación de información cartográfica. La segunda fase incluirá la modelización del tráfico y la simulación de distintos escenarios para evaluar el comportamiento de la red viaria con la posible implantación de carriles BUS-VAO, identificando las alternativas más eficaces para mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico. Asimismo, el estudio incorporará un análisis socioeconómico que valorará aspectos como el ahorro de tiempo para los usuarios, la reducción de emisiones contaminantes, la mejora de la seguridad vial y los costes asociados a las distintas alternativas. El documento concluirá con una priorización de los corredores con mayor viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la futura implantación de carriles BUS-VAO. El estudio tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que está previsto que sus trabajos concluyan durante el primer cuatrimestre de 2027. A partir de sus conclusiones, la Dirección General de Infraestructura Viaria podrá determinar los corredores y las alternativas que presenten mejores condiciones para su desarrollo y, en caso de que los resultados sean favorables, impulsar la redacción de los correspondientes proyectos de construcción.

El objetivo final es que este análisis permita establecer una planificación ordenada de las futuras actuaciones, identificando las soluciones que presenten una mayor viabilidad y que mejor respondan a las necesidades de movilidad de estos corredores estratégicos de Gran Canaria. Este estudio se ha realizado en coordinación con el Cabildo insular y la Dirección General de Tráfico.