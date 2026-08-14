Golpe al narcotráfico en La Orotava con siete detenidos y armas de fuego incautadas

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria, ha desarticulado en La Orotava un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas. La operación se ha saldado con siete personas detenidas, cinco registros domiciliarios y la intervención de casi 300.000 euros en efectivo.

Durante el dispositivo, desarrollado de forma simultánea en varios domicilios del municipio tinerfeño, los investigadores localizaron cocaína y heroína, parte de ella ya preparada para su venta. También fueron intervenidos diferentes utensilios utilizados para el procesado y distribución de las sustancias, como básculas de precisión y recipientes destinados a su dosificación.

La operación permitió además descubrir varias armas de fuego, entre ellas escopetas y un revólver, así como un dispositivo eléctrico tipo táser.

La investigación había comenzado meses atrás y ha sido desarrollada por Vigilancia Aduanera bajo la dirección de la Sección de Instrucción de la Plaza 4 del Tribunal de Instancia de La Orotava y de la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife, contando con el apoyo de agentes de la Policía Canaria.

Tras reunir los indicios necesarios sobre la presunta actividad del grupo, los investigadores pusieron en marcha la fase final de la operación, que incluyó las cinco entradas y registros y la detención de los principales investigados.

Los siete arrestados fueron posteriormente puestos a disposición judicial. La autoridad competente decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el caso.