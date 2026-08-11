CC pregunta por los movimientos de Marruecos y EEUU en Tan Tan

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha solicitado al Gobierno de España información sobre la reciente puesta en marcha del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, instalado por Estados Unidos y Marruecos en la localidad de Tan-Tan, que se encuentra a algo más de 200 kilómetros de la isla de Lanzarote y a escasos kilómetros del límite con el Sáhara Occidental.

Valido ha registrado preguntas escritas a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores después de que las instalaciones estrenasen su actividad con el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance entre los días 3 y 7 de agosto. Este movimiento, señalan los nacionalistas, se enmarcaría en la creciente cooperación militar entre Washington y Rabat, cuya hoja de ruta en este ámbito fue firmada en abril de 2026 y refuerza sus lazos estratégicos en materia de industria de defensa y ciberseguridad. Para la diputada de CC, ante la proximidad geográfica y la condición ultraperiférica de Canarias, cualquier actividad de este tipo desarrollada en un entorno "tan cercano debe ser puesta en conocimiento" del Gobierno de Canarias con la "suficiente antelación". Además matiza que "no es la primera vez" que la actividad militar marroquí en las inmediaciones de Canarias "genera dudas sobre el grado de información y coordinación" del Gobierno de España con las administraciones canarias. Por ello, Valido ha preguntado a ambos ministerios sobre la información que poseen en relación a la puesta en marcha de dicho centro y qué se ha trasladado al respecto al Gobierno de Canarias. También plantea qué valoración hace el Gobierno central del impacto que su funcionamiento puede suponer para la seguridad del archipiélago.