El Bufadero y Neptuno, dos imágenes de Telde que conquistan las cámaras y las redes

Hay dos fotografías que cada vez permiten reconocer Telde sin necesidad de explicar dónde fueron tomadas. Una muestra al Atlántico entrando con fuerza en las formaciones volcánicas del Bufadero de La Garita. La otra tiene como protagonista la imponente silueta de Neptuno emergiendo del mar frente a la playa de Melenara. Son dos escenarios completamente diferentes y, al mismo tiempo, unidos por un elemento común: el océano.

El Bufadero y Neptuno se han consolidado con el paso de los años como dos de los grandes iconos visuales del litoral de Telde. Miles de residentes y visitantes los fotografían, aparecen recurrentemente en redes sociales y plataformas turísticas y han terminado convirtiéndose en imágenes capaces de proyectar el municipio mucho más allá de Gran Canaria. Su elevada presencia en plataformas digitales, el volumen de opiniones de visitantes, su aparición en publicaciones turísticas y la reiterada utilización de ambas imágenes para representar la costa teldense permiten considerarlos dos de los principales referentes fotográficos de la ciudad. Y existe además una curiosa diferencia entre ambos: mientras uno ha necesitado miles de años de acción volcánica y marina para adquirir su aspecto actual, el otro nació de las manos de un artista teldense.

El Bufadero de La Garita constituye uno de los espacios naturales más singulares del litoral de Gran Canaria. Su particular configuración geológica permite que el agua del océano penetre a través de las formaciones rocosas y genere un característico movimiento de entrada y salida que cambia constantemente dependiendo de la marea y del estado del mar. Precisamente esa transformación permanente explica buena parte de su atractivo fotográfico. No existen dos fotografías exactamente iguales del Bufadero. La altura de la marea, el oleaje, la posición del sol o el momento concreto en el que se acciona la cámara pueden transformar completamente la escena. La propia web turística del Ayuntamiento de Telde incorpora el Bufadero de La Garita como uno de los espacios singulares que pueden descubrirse recorriendo el litoral municipal. Su proyección ha alcanzado igualmente publicaciones nacionales. El reciente recorrido dedicado a Telde por El Viajero, de El País, lo identifica como el monumento natural más visitado del municipio, convirtiéndolo en una de las referencias principales de su recorrido por la ciudad. La espectacularidad del fenómeno ha hecho el resto. Fotografías y vídeos del agua entrando y saliendo de las cavidades aparecen continuamente en publicaciones de visitantes y residentes, proporcionando al lugar una enorme capacidad para circular en el entorno digital.

Bufadero de La Garita (Telde) | Ayuntamiento de Telde

Neptuno, cuando el arte se convierte en paisaje

A pocos kilómetros, la fotografía cambia completamente. Frente a la playa de Melenara, una figura de bronce de 4,20 metros parece emerger directamente del Atlántico. Es Neptuno, obra del artista teldense Luis Arencibia Betancor.

Su ubicación sobre una roca próxima al muelle consiguió algo especialmente difícil para una obra artística contemporánea: que con el paso del tiempo dejara de percibirse únicamente como una escultura y comenzara a formar parte del propio paisaje. Hoy resulta complicado imaginar una panorámica de Melenara sin su silueta. La información turística oficial del Ayuntamiento destaca expresamente la escultura al presentar las características y atractivos de Melenara. También las plataformas internacionales de viajes permiten medir parcialmente su capacidad de atracción. Neptuno aparece en Tripadvisor como una de las principales atracciones de Melenara y las propias opiniones de visitantes hacen referencia reiteradamente a su singular ubicación y a las fotografías que protagoniza desde la playa.

Neptuno de Melanara (Telde) | Ayuntamiento de Telde

La capacidad de Neptuno para llamar la atención fuera de Canarias ha dejado además ejemplos especialmente curiosos. Una fotografía de la escultura compartida en 2025 en Reddit, una de las mayores comunidades digitales internacionales, superó los 29.000 votos positivos y generó centenares de comentarios. Muchos usuarios preguntaban dónde se encontraba aquella enorme figura situada en mitad del océano. El resultado fue que una única fotografía permitió mostrar Melenara a decenas de miles de personas que posiblemente nunca habían oído hablar de esta playa de Telde. La propia ubicación de la escultura favorece ese efecto. Neptuno cambia dependiendo del estado del océano. En jornadas tranquilas aparece claramente recortado sobre el horizonte; con mayor oleaje, el agua golpea contra la roca y rodea la figura, generando una imagen completamente distinta.