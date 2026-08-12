La Laguna Tenerife ya conoce los horarios de Liga Endesa

La Laguna Tenerife arrancará la Liga Endesa en casa y encadena un exigente inicio de calendario. Los aurinegros debutarán el 27 de septiembre ante Casademont Zaragoza en el Santiago Martín y después visitarán de manera consecutiva a Unicaja y UCAM Murcia.

La Laguna Tenerife ya conoce el camino que deberá recorrer en la Liga Endesa 2026/27. El conjunto dirigido por Jaka Lakovic iniciará oficialmente el campeonato el domingo 27 de septiembre, recibiendo al Casademont Zaragoza en el Santiago Martín a partir de las 12:00 horas.

El estreno doméstico llegará solo tres días antes del debut aurinegro en la Eurocup, previsto para el miércoles 30 de septiembre también en casa frente al Turk Telekom. A continuación, el calendario ACB obligará al equipo tinerfeño a afrontar dos desplazamientos consecutivos.

La primera salida será el sábado 3 de octubre ante el Unicaja de Málaga, equipo dirigido por el exentrenador canarista Txus Vidorreta, mientras que en la tercera jornada La Laguna Tenerife visitará al UCAM Murcia, el domingo 11 de octubre a las 11:30 horas, hora canaria.

Después de ese doble compromiso lejos de la Isla, los aurinegros enlazarán dos partidos como locales. El Kosner Baskonia visitará el Santiago Martín el domingo 18 de octubre, a las 17:00 horas, y una semana después, el domingo 25, hará lo propio el Monbus Obradoiro, desde las 12:00 horas.

El calendario también deja señaladas algunas de las grandes citas de la temporada. El Barça será uno de los primeros grandes en pasar por Tenerife, el domingo 22 de noviembre, mientras que el Real Madrid visitará el Santiago Martín ya en la segunda vuelta, el domingo 11 de abril.

Por su parte, los enfrentamientos ante el vigente campeón, Valencia Basket, se disputarán primero en el Roig Arena el 20 de diciembre y posteriormente en Tenerife el 7 de marzo.

La fase regular de la Liga Endesa concluirá el 23 de mayo de 2027, mientras que los playoff por el título comenzarán apenas dos días más tarde. El calendario volverá a incluir dos parones por las ventanas FIBA, además de la Copa del Rey, prevista del 18 al 21 de febrero en Valencia.